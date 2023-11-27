«Милуоки» в воскресенье одолел « » со счетом 108:102, совершив по ходу встречи самый крупный камбек сезона.

В третьей четверти отставание «Бакс» составляло 26 очков.

Уступая 55:81 за 9:08 до конца третьей четверти, «Бакс» в оставшееся время переиграли соперника со счетом 53:21. Звездный дуэт «Милуоки» (17 очков) – (15 очков) набрал за это время больше очков, чем все игроки «Блэйзерс» (32:21).

Аналитическая система ESPN оценивала шансы на победу «Портленда» в третьей четверти в более чем 98%.

Рекордное возвращение в истории « » состоялось 26 ноября 2012 года во встрече с «Чикаго» (с «-27»).