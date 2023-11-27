«Милуоки» отыграл «-26» в матче с «Портлендом». Это самый крупный камбек сезона

Теги Милуоки Портленд НБА Баскетбол - видео Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» в воскресенье одолел «Портленд» со счетом 108:102, совершив по ходу встречи самый крупный камбек сезона.

В третьей четверти отставание «Бакс» составляло 26 очков.

Уступая 55:81 за 9:08 до конца третьей четверти, «Бакс» в оставшееся время переиграли соперника со счетом 53:21. Звездный дуэт «Милуоки» Дэмиан Лиллард (17 очков) – Яннис Адетокумбо (15 очков) набрал за это время больше очков, чем все игроки «Блэйзерс» (32:21).

Аналитическая система ESPN оценивала шансы на победу «Портленда» в третьей четверти в более чем 98%.

Рекордное возвращение в истории «Милуоки» состоялось 26 ноября 2012 года во встрече с «Чикаго» (с «-27»).

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9 комментариев

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Ryan T.
Крутой матч получился в целом.
Искромётная первая половина от "Блэйзерс". Летело практически ВСЁ! Даже Скут сегодня трёхи через руки клал. Никакой защиты от "оленей" (разве что Лопес опять мухобойкой прибивал время от времени).
Но как настоящий фанат "Портленда", даже при +26 в 3-й четверти я чувствовал беду. ))
Пропала трёха, Брогдон опять слишком много брал на себя и это не работало. А Фрик и Портис в нужный момент включились - и приехали.
Лиллард кстати довольно слабый матч провёл (хоть и 31 очко). Но процентовка плохая. Ещё и в быстром отрыве один в ноль умудрялся попадать в душку.
Скут порадовал. Меньше стал лезть под кольцо. Больше начал делать акцент на сохранение мяча и передачу. Сегодня ещё и дальние неплохо бросал. Может и правда - волшебные очки. )
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Дядя Коля 026
Ответ Ryan T.
Крутой матч получился в целом. Искромётная первая половина от "Блэйзерс". Летело практически ВСЁ! Даже Скут сегодня трёхи через руки клал. Никакой защиты от "оленей" (разве что Лопес опять мухобойкой прибивал время от времени). Но как настоящий фанат "Портленда", даже при +26 в 3-й четверти я чувствовал беду. )) Пропала трёха, Брогдон опять слишком много брал на себя и это не работало. А Фрик и Портис в нужный момент включились - и приехали. Лиллард кстати довольно слабый матч провёл (хоть и 31 очко). Но процентовка плохая. Ещё и в быстром отрыве один в ноль умудрялся попадать в душку. Скут порадовал. Меньше стал лезть под кольцо. Больше начал делать акцент на сохранение мяча и передачу. Сегодня ещё и дальние неплохо бросал. Может и правда - волшебные очки. )
Поддерживаю комментарий.
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matheus
Ответ Ryan T.
Крутой матч получился в целом. Искромётная первая половина от "Блэйзерс". Летело практически ВСЁ! Даже Скут сегодня трёхи через руки клал. Никакой защиты от "оленей" (разве что Лопес опять мухобойкой прибивал время от времени). Но как настоящий фанат "Портленда", даже при +26 в 3-й четверти я чувствовал беду. )) Пропала трёха, Брогдон опять слишком много брал на себя и это не работало. А Фрик и Портис в нужный момент включились - и приехали. Лиллард кстати довольно слабый матч провёл (хоть и 31 очко). Но процентовка плохая. Ещё и в быстром отрыве один в ноль умудрялся попадать в душку. Скут порадовал. Меньше стал лезть под кольцо. Больше начал делать акцент на сохранение мяча и передачу. Сегодня ещё и дальние неплохо бросал. Может и правда - волшебные очки. )
Скорее всего в линзах просто комфортнее играть, ну и к очкам уже немного привык. В любом случае, пациента рано начали хоронить и записывать в басты, он вполне себе жив)
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Дмитрий Кутузов
В межсезонье, некоторые особо одарённые товарищи писали что Портленд станет гораздо лучше, если избавится от Лилларда. Скут сходу его заменит, вся молодёжь расцветёт и тут то они заиграют...
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Дедушкин самогон
Как вообще можно было умудриться лететь Портленду -26?)
Олени на вторую четрветь забыли выйти или что ?)
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kisliy33
Лиллард пока не тащит... точнее тащит на дно..
А портленд вовремя опомнился и отдал матч, борьба за пики в самом разгаре.
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