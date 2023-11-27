«Милуоки» отыграл «-26» в матче с «Портлендом». Это самый крупный камбек сезона
«Милуоки» в воскресенье одолел «Портленд» со счетом 108:102, совершив по ходу встречи самый крупный камбек сезона.
В третьей четверти отставание «Бакс» составляло 26 очков.
Уступая 55:81 за 9:08 до конца третьей четверти, «Бакс» в оставшееся время переиграли соперника со счетом 53:21. Звездный дуэт «Милуоки» Дэмиан Лиллард (17 очков) – Яннис Адетокумбо (15 очков) набрал за это время больше очков, чем все игроки «Блэйзерс» (32:21).
Аналитическая система ESPN оценивала шансы на победу «Портленда» в третьей четверти в более чем 98%.
Рекордное возвращение в истории «Милуоки» состоялось 26 ноября 2012 года во встрече с «Чикаго» (с «-27»).
Искромётная первая половина от "Блэйзерс". Летело практически ВСЁ! Даже Скут сегодня трёхи через руки клал. Никакой защиты от "оленей" (разве что Лопес опять мухобойкой прибивал время от времени).
Но как настоящий фанат "Портленда", даже при +26 в 3-й четверти я чувствовал беду. ))
Пропала трёха, Брогдон опять слишком много брал на себя и это не работало. А Фрик и Портис в нужный момент включились - и приехали.
Лиллард кстати довольно слабый матч провёл (хоть и 31 очко). Но процентовка плохая. Ещё и в быстром отрыве один в ноль умудрялся попадать в душку.
Скут порадовал. Меньше стал лезть под кольцо. Больше начал делать акцент на сохранение мяча и передачу. Сегодня ещё и дальние неплохо бросал. Может и правда - волшебные очки. )
Олени на вторую четрветь забыли выйти или что ?)
А портленд вовремя опомнился и отдал матч, борьба за пики в самом разгаре.