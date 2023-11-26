Василий Карасев после поражения от УНИКСа: «Чем больше у нас будет таких концовок, тем быстрее ребята адаптируются к ним»

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил, что проигранный матч против казанского (78:87) принес большую пользу столичной команде.

«Хорошая игра. Думаю, она дала очень многое нашей команде. Понятно, что нам противостоял действующий чемпион. В этом году УНИКС – одна из самых сбалансированных команд как по именам, так и по демонстрируемым результатам.

Пока мы забивали с высоким процентом, мы держались на плаву. Наверное, ключевым моментом стало начало третьей четверти, когда вели «+7», но 3-4 атаки даже не провели – не смогли войти в комбинации и приняли совершенно неправильные решения. В это время УНИКС набрал восемь безответных очков.

Понятно, что в таких качелях в концовке преимущество было на стороне хозяев. Когда надо было забивать, УНИКС забивал, а мы где-то мазали. Семь промахов с линии штрафных по такой игре для нас – просто катастрофа. Ничего, чем больше у нас будет таких концовок, тем быстрее ребята адаптируются к ним и уже начнут их выигрывать», – сказал Карасев.