Велимир Перасович: «Наша большая проблема – подборы на своем щите»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после тяжелой победы над (87:78) отметил, что казанская команда испытывает большие проблемы с подборами на своем щите.

«Матч против МБА был крайне важен для нас после тяжелого поражения от ЦСКА. Очевидно, что и сегодня мы не сыграли хорошо. У нас были трудности в защите, особенно в первой половине, когда действовали очень мягко и позволили соперникам набрать 48 очков.

Наша большая проблема – подборы на своем щите. Почти в каждом матче наши соперники совершают более 10 подборов в нападении, что неприемлемо на этом уровне.

В третьей четверти, играя в три «больших», нам удалось остановить их нападение и изменить ход игры. Считаю, вторую половину провели гораздо лучше и добились победы. Мы находимся не в лучшей форме, но для нас было крайне важно выиграть. В Единой Лиге ВТБ любая команда может обыграть любую, поэтому каждый матч чрезвычайно важен», – сказал Перасович.