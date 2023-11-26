Владислав Одиноков о матче против МБА: «Всегда очень приятно встречаться с командой, за которую ранее выступал»

Форвард УНИКСа Владислав Одиноков накануне матча против МБА признался, что ему будет приятно встретиться со своей бывшей командой.

« проповедует быстрый баскетбол с большим количеством заслонов игроков без мяча. Важно с первой минуты не дать возможность соперникам реализовать легкие броски и почувствовать игру.



Всегда очень приятно встречаться с командой, за которую ранее выступал. Это придает дополнительную мотивацию на площадке. Все мы настроены выложиться по максимуму, показать свой лучший баскетбол и добиться победы», – сказал Одиноков.