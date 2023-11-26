Владислав Одиноков о матче против МБА: «Всегда очень приятно встречаться с командой, за которую ранее выступал»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ МБА Владислав Одиноков Баскетбол

Форвард УНИКСа Владислав Одиноков накануне матча против МБА признался, что ему будет приятно встретиться со своей бывшей командой.

«МБА проповедует быстрый баскетбол с большим количеством заслонов игроков без мяча. Важно с первой минуты не дать возможность соперникам реализовать легкие броски и почувствовать игру.


Всегда очень приятно встречаться с командой, за которую ранее выступал. Это придает дополнительную мотивацию на площадке. Все мы настроены выложиться по максимуму, показать свой лучший баскетбол и добиться победы», – сказал Одиноков.

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