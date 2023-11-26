Евгений Пашутин о победе над «Автодором»: «Важная победа для уверенности и понимания того, что мы на правильном пути»

Главный тренер «Пармы» отметил важность победы над « » (93:89) в сегодняшнем гостевом матче Лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить свою команду. Это очень важная победа для нас: и для уверенности, и для понимания того, что мы на правильном пути.

У «Пармы» сегодня были проблемы с травмированными игроками. Но хочу отметить, что все ребята сплотились и сыграли и за себя, и за тех, кого не было на площадке. Мы были очень сфокусированы в защите, контролировали подборы и быстро двигали мяч, думаю за счет это мы и выиграли», – сказал Пашутин.