Зоран Лукич: «Не дай бог, выиграть всемером. Потом придется доказывать, что и вчетвером можно выигрывать»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после поражения от ЦСКА (72:74) пошутил по поводу того, что его команда едва не одержала победу, играя всемером.

« дождался своего момента, и в концовке матча воспользовался той непростой ситуацией, в которой находится сейчас наша команда. Первый раз в жизни провожу матч с семью игроками на площадке.

Вместе с тем хочу поздравить своих ребят. И в предыдущем матче против «Зенита», и сегодня против ЦСКА они показали, что являются лучшей частью нашего баскетбольного клуба. Молодцы! Снимаю перед ними шляпу. Благодарен за самоотдачу и опытным, и молодым игрокам.

Да, есть моменты в игре, когда мы выпадаем. Уже в который раз оказываемся рядом с победой, но я уже думаю: «Не дай бог, выиграть всемером». Потом придется доказывать, что и вчетвером можно выигрывать», – сказал Лукич.