Чемпионат Италии. «Бриндизи» нанес поражение «Виртусу», «Милан» проиграл «Пистое» и другие результаты
В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли семь матчей.
«Милан» проиграл «Пистое», «Бриндизи» нанес поражение лидеру чемпионата «Виртусу» и одержал первую победу в сезоне.
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 18.30, «Palasport Taliercio»
- Рейер Венеция
- Казарин (15), Тесситори (13), Симмс (12), Такер (11 + 7 передач), Списсу (2 + 7 передач) – старт; Уилджер (23), O'Connell (6), Паркс (6), Iannuzzi (2), Де Николао (0), Janelidze (0).
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Медиоланум Форум»
- Милан
- Шилдс (26), Ло (12), Тонут (10), Мелли (6), Пойтресс (3) – старт; Камагате (12), Бортолани (4), Флаккадори (4), Холл (2), Фойгтманн (2 + 8 подборов), Риччи (0).
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.30, «PalaPentassuglia»
- Бриндизи
- Байе (25 + 10 подборов), Сенглин (22 + 7 передач), Снид (12), Laszewski (10), Моррис (6) – старт; Кизлинк (8), Лакуинтана (0), Рийсмаа (0).
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.00, «PalaEldo»
- Наполи
- Зубчич (23 + 8 подборов), Эннис (10 + 6 передач), Соколовски (9), Jaworski (8), Оуэнс (6 + 11 подборов) – старт; Пуллен (24), Де Николао (0), Biar Mabor (0), Левер (0).
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.15, «PalaLeonessa»
- Брешия
- Билан (21 + 12 подборов), Делла Валле (16), Кристон (13), Гэбриэл (4 + 7 подборов), Петручелли (2) – старт; Массинбург (16 + 7 передач), Курно (13 + 7 подборов), Акеле (11), Коббинс (10), Бернелл (7), Porto (3), Танфольо (0).
- Варезе
- Хэнлан (21), Вольдетенсаэ (14), Brown (12), Коули-Стайн (9), Моретти (5) – старт; Уланео (7 + 7 подборов), Вэй Лунь Чжао (3), Shahid (2 + 5 потерь), Ассуи (0), Вирджинио (0).
- Дата проведения
- 26 ноября, 21.00, «Vitrifrigo Arena»
- Виктория Либертас
- Бэмфорт (23 + 7 подборов + 5 потерь), Тоте (22), Тамбоне (12 + 8 передач), Блуитт (10), Маццола (9 + 9 подборов) – старт; Маккаллум (12), Висконти (5), Моцкявичюс (2 + 8 подборов).
- Тревизо
- Олисевичюс (16), Paulicap (13 + 10 подборов), Харрисон (11), Аллен (3), Робинсон (2) – старт; Дзанелли (14), Боумэн (7), Медзанотте (5), Камара (3), Фаджан (2).
- Дата проведения
- 26 ноября, 21.30, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дертона
- Уимс (18 + 10 подборов), Доу (17), Дом (14 + 11 подборов), Радошевич (6), Канди (5) – старт; Бальдассо (11), Томас (9), Северини (3), Обасоан (0).
Положение команд: Брешия – 7-2, Виртус – 7-2, Наполи – 7-2, Венеция – 7-2, Тренто – 6-3, Милан – 5-4, Реджо-Эмилия – 5-4, Дертона – 5-4, Ваноли Кремона – 4-5, Скафати – 4-5, Пистоя – 4-5, Виктория Либертас – 4-5, Динамо Сассари – 3-6, Варезе – 3-6, Бриндизи – 1-8, Тревизо – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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