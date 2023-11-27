Чемпионат Италии. «Бриндизи» нанес поражение «Виртусу», «Милан» проиграл «Пистое» и другие результаты

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В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли семь матчей.

«Милан» проиграл «Пистое», «Бриндизи» нанес поражение лидеру чемпионата «Виртусу» и одержал первую победу в сезоне.

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Рейер Венеция – Реджо-Эмилия 90:70 (34:21, 20:16, 21:16, 15:17)
Дата проведения
26 ноября, 18.30, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча
Рейер Венеция
Казарин (15), Тесситори (13), Симмс (12), Такер (11 + 7 передач), Списсу (2 + 7 передач) – старт; Уилджер (23), O'Connell (6), Паркс (6), Iannuzzi (2), Де Николао (0), Janelidze (0).
Реджо-Эмилия
Гэллоуэй (23), Херви (10), Эткинс (8 + 8 подборов), Витали (4), Ульетти (2) – старт; Уэбер (8), Смит (7), Грант (4), Чиполла (2), Килло (2), Faye (0).

Милан – Пистоя 81:86 (28:19, 25:20, 10:29, 18:18)
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
Милан
Шилдс (26), Ло (12), Тонут (10), Мелли (6), Пойтресс (3) – старт; Камагате (12), Бортолани (4), Флаккадори (4), Холл (2), Фойгтманн (2 + 8 подборов), Риччи (0).
Пистоя
Уиллис (31 + 7 подборов), Moore (28 + 6 передач), Hawkins (9 + 7 подборов), Огбейде (8 + 11 подборов), Varnado (3) – старт; Уитл (7), Della Rosa (0), Saccaggi (0), Del Chiaro (0).

Бриндизи – Виртус 83:75 (24:13, 16:26, 30:18, 13:18)
Дата проведения
26 ноября, 19.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча
Бриндизи
Байе (25 + 10 подборов), Сенглин (22 + 7 передач), Снид (12), Laszewski (10), Моррис (6) – старт; Кизлинк (8), Лакуинтана (0), Рийсмаа (0).
Виртус
Шенгелия (14 + 9 подборов + 5 потерь), Хэкетт (11), Белинелли (11), Данстон (5), Смит (3) – старт; Лундберг (14), Абасс (11), Добрич (3), Пайола (2), Кейкок (1), Масколо (0).

Наполи – Ваноли Кремона 80:70 (12:18, 23:16, 14:15, 31:21)
Дата проведения
26 ноября, 20.00, «PalaEldo»
Онлайн матча
Наполи
Зубчич (23 + 8 подборов), Эннис (10 + 6 передач), Соколовски (9), Jaworski (8), Оуэнс (6 + 11 подборов) – старт; Пуллен (24), Де Николао (0), Biar Mabor (0), Левер (0).
Ваноли Кремона
Пеккья (17 + 8 подборов), Маккалох (14), Голден (12 + 7 потерь), Denegri (10 + 6 передач), Эбуа (2) – старт; Лэйси (10), Дзанотти (5), Vecchiola (0), Piccoli (0).

Брешия – Варезе 116:73 (33:11, 31:22, 27:15, 25:25)
Дата проведения
26 ноября, 20.15, «PalaLeonessa»
Онлайн матча
Брешия
Билан (21 + 12 подборов), Делла Валле (16), Кристон (13), Гэбриэл (4 + 7 подборов), Петручелли (2) – старт; Массинбург (16 + 7 передач), Курно (13 + 7 подборов), Акеле (11), Коббинс (10), Бернелл (7), Porto (3), Танфольо (0).
Варезе
Хэнлан (21), Вольдетенсаэ (14), Brown (12), Коули-Стайн (9), Моретти (5) – старт; Уланео (7 + 7 подборов), Вэй Лунь Чжао (3), Shahid (2 + 5 потерь), Ассуи (0), Вирджинио (0).

Виктория Либертас – Тревизо 95:76 (26:21, 22:18, 28:13, 19:24)
Дата проведения
26 ноября, 21.00, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча
Виктория Либертас
Бэмфорт (23 + 7 подборов + 5 потерь), Тоте (22), Тамбоне (12 + 8 передач), Блуитт (10), Маццола (9 + 9 подборов) – старт; Маккаллум (12), Висконти (5), Моцкявичюс (2 + 8 подборов).
Тревизо
Олисевичюс (16), Paulicap (13 + 10 подборов), Харрисон (11), Аллен (3), Робинсон (2) – старт; Дзанелли (14), Боумэн (7), Медзанотте (5), Камара (3), Фаджан (2).

Дертона – Тренто 83:80 OT (24:19, 19:19, 22:18, 6:15, 12:9)
Дата проведения
26 ноября, 21.30, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча
Дертона
Уимс (18 + 10 подборов), Доу (17), Дом (14 + 11 подборов), Радошевич (6), Канди (5) – старт; Бальдассо (11), Томас (9), Северини (3), Обасоан (0).
Тренто
Болдуин (24), Билига (16), Хабб (11 + 9 передач), Гражулис (6), Стивенс (5) – старт; Форрай (8), Кук (6), Удом (4 + 10 подборов), Эллис (0), Конти (0).

Положение команд: Брешия – 7-2, Виртус – 7-2, Наполи – 7-2, Венеция – 7-2, Тренто – 6-3, Милан – 5-4, Реджо-Эмилия – 5-4, Дертона – 5-4, Ваноли Кремона – 4-5, Скафати – 4-5, Пистоя – 4-5, Виктория Либертас – 4-5, Динамо Сассари – 3-6, Варезе – 3-6, Бриндизи – 1-8, Тревизо – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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