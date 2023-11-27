Чемпионат Италии. «Бриндизи» нанес поражение «Виртусу», «Милан» проиграл «Пистое» и другие результаты

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли семь матчей.

«Милан» проиграл «Пистое», «Бриндизи» нанес поражение лидеру чемпионата «Виртусу» и одержал первую победу в сезоне.

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 7-2, Виртус – 7-2, Наполи – 7-2, Венеция – 7-2, – 6-3, Милан – 5-4, Реджо-Эмилия – 5-4, Дертона – 5-4, Ваноли Кремона – 4-5, Скафати – 4-5, Пистоя – 4-5, Виктория Либертас – 4-5, Динамо Сассари – 3-6, Варезе – 3-6, Бриндизи – 1-8, Тревизо – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.