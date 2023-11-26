Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» выиграл у «Скафати»
В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Динамо Сассари» выиграл у «Скафати».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Динамо Сассари
- Гомбо (20 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Харалабопулос (16), Тайри (10 + 7 передач), Каппеллетти (4), Маккинни (0) – старт; Крушлин (13), Джентиле (9), Трейер (7), Распино (0).
Положение команд: Виртус – 7-1, Брешия – 6-2, Венеция – 6-2, Тренто – 6-2, Наполи – 6-2, Милан – 5-3, Реджо-Эмилия – 5-3, Дертона – 4-4, Ваноли Кремона – 4-4, Скафати – 4-5, Виктория Либертас – 3-5, Пистоя – 3-5, Варезе – 3-5, Динамо Сассари – 3-6, Тревизо – 0-8, Бриндизи – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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