Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» выиграл у «Скафати»

В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А « » выиграл у «Скафати».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 7-1, Брешия – 6-2, Венеция – 6-2, Тренто – 6-2, Наполи – 6-2, Милан – 5-3, Реджо-Эмилия – 5-3, Дертона – 4-4, Ваноли Кремона – 4-4, Скафати – 4-5, Виктория Либертас – 3-5, Пистоя – 3-5, Варезе – 3-5, Динамо Сассари – 3-6, Тревизо – 0-8, Бриндизи – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.