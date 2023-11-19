Чемпионат Италии. «Тревизо» встретится с «Наполи», «Милан» примет «Венецию» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Милан Варезе Виктория Либертас Скафати Наполи Рейер Венеция Реджо-Эмилия Ваноли Кремона Динамо Сассари Тревизо Дертона Пистоя Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Тревизо» встретится с «Наполи», «Милан» примет «Венецию».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Пистоя – Динамо Сассари 22:11 (1 четверть)
Дата проведения
19 ноября, 14.00, «PalaCarrara»
Онлайн матча

Тревизо – Наполи
Дата проведения
19 ноября, 18.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Варезе – Скафати
Дата проведения
19 ноября, 19.00, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Дертона
Дата проведения
19 ноября, 19.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Милан – Рейер Венеция
Дата проведения
19 ноября, 20.15, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Ваноли Кремона – Виктория Либертас
Дата проведения
19 ноября, 21.30, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 6-1, Брешия – 6-1, Венеция – 6-1, Тренто – 6-2, Наполи – 5-2, Реджо-Эмилия – 5-2, Милан – 4-3, Скафати – 4-3, Ваноли Кремона – 3-4, Дертона – 3-4, Виктория Либертас – 3-4, Пистоя – 2-5, Варезе – 2-5, Динамо Сассари – 2-5, Тревизо – 0-7, Бриндизи – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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