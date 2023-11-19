Чемпионат Италии. «Тревизо» встретится с «Наполи», «Милан» примет «Венецию» и другие матчи

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Тревизо» встретится с «Наполи», «Милан» примет «Венецию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 6-1, Брешия – 6-1, – 6-1, Тренто – 6-2, – 5-2, Реджо-Эмилия – 5-2, – 4-3, Скафати – 4-3, – 3-4, Дертона – 3-4, – 3-4, Пистоя – 2-5, Варезе – 2-5, Динамо Сассари – 2-5, Тревизо – 0-7, Бриндизи – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.