Чемпионат Италии. «Тревизо» встретится с «Наполи», «Милан» примет «Венецию» и другие матчи
В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Тревизо» встретится с «Наполи», «Милан» примет «Венецию».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 14.00, «PalaCarrara»
- Дата проведения
- 19 ноября, 18.30, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 19 ноября, 19.00, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 19 ноября, 19.30, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 19 ноября, 20.15, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 19 ноября, 21.30, «Palasport Mario Radi»
Положение команд: Виртус – 6-1, Брешия – 6-1, Венеция – 6-1, Тренто – 6-2, Наполи – 5-2, Реджо-Эмилия – 5-2, Милан – 4-3, Скафати – 4-3, Ваноли Кремона – 3-4, Дертона – 3-4, Виктория Либертас – 3-4, Пистоя – 2-5, Варезе – 2-5, Динамо Сассари – 2-5, Тревизо – 0-7, Бриндизи – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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