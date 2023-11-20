Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Брешию»

Теги результаты чемпионат Италии Виртус Брешия Баскетбол

В понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Виртус» примет «Брешию».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Виртус – Брешия
Дата проведения
20 ноября, 22.30, «Виртус Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 6-1, Брешия – 6-1, Венеция – 6-2, Тренто – 6-2, Наполи – 6-2, Милан – 5-3, Реджо-Эмилия – 5-3, Скафати – 4-4, Дертона – 4-4, Ваноли Кремона – 4-4, Виктория Либертас – 3-5, Пистоя – 3-5, Варезе – 3-5, Динамо Сассари – 2-6, Тревизо – 0-8, Бриндизи – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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