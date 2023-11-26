Чемпионат Франции. «Нанси» разгромил «Нантер», «Виллербан» в гостях выиграл у «Бурка»

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А прошли три матча.

«Нанси» разгромил «Нантер», «Виллербан» в гостях выиграл у «Бурка».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 11-1, – 10-3, Виллербан – 9-4, Бурк – 8-5, Нанси – 8-5, Лимож – 7-6, Нантер – 7-6, Ле-Портель – 7-6, Ле-Ман – 6-6, Сен-Кантен – 6-7, Страсбур – 6-7, Элан Шалон – 6-7, Шоле – 6-7, Дижон – 5-8, – 5-8, Блуа – 5-8, Гравлин-Дюнкерк – 2-11, Метрополитан – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.