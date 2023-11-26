Чемпионат Франции. «Нанси» разгромил «Нантер», «Виллербан» в гостях выиграл у «Бурка»

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В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А прошли три матча.

«Нанси» разгромил «Нантер», «Виллербан» в гостях выиграл у «Бурка».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Элан Шалон – Лимож 80:78 (17:17, 29:16, 19:24, 15:21)
Дата проведения
25 ноября, 18.00, «Le Colisée»
Онлайн матча
Элан Шалон
Харпер (24), Николич (13 + 6 передач), Williams Jr. (10), Батист (7), Cortale (0) – старт; Лав (11), Gaudoux (10), Это (3), Майкселл (2 + 9 подборов).
Лимож
Appleby (27 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Д.Николич (11), Ланг (8), Бофор (7 + 7 подборов), Шассанг (6 + 7 подборов) – старт; Юголен (6), Шитту (6), Ненадич (4), Гойнс (3), McGusty (0).

Ле-Портель – Дижон 81:75 (14:17, 23:14, 16:24, 28:20)
Дата проведения
25 ноября, 20.30, «Le Chaudron»
Онлайн матча
Ле-Портель
Vautier (22), Максхуни (14), Fleming Jr. (12 + 8 подборов + 4 блок-шота), ДиЛео (12 + 7 подборов), Феврье (2) – старт; Диавара (16), Turner III (3), Gresham (0).
Дижон
Лазич (14 + 7 подборов), Холстон (10 + 6 передач), Hunt (10), Оньянг (5), Аленг (2) – старт; Чикоко (16 + 7 подборов + 4 блок-шота), Кейвер (7), Дюкоте (7), Хроват (2), Докосси (2), Руссель (0).

Сен-Кантен – Шоле 75:60 (20:14, 22:14, 13:14, 20:18)
Дата проведения
25 ноября, 20.30, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча
Сен-Кантен
Johnson (15), Олейничак (6 + 9 подборов), Boucaud (5 + 8 передач), Ajinça (5), Рэйман (3) – старт; Шварц (12), Dossou-Yovo (12 + 7 подборов), Campbell (9), Pfister (8), Walker Jr. (0).
Шоле
Айяи (13 + 8 подборов), Сако (8 + 8 подборов), Грубан (2), Салон (2), Кэмпбелл (1) – старт; Гуду-Сина (11), Де Соуза (9), Блэйкс (6), Тилли (4), Нзеквеси (4).

Париж – Гравлин-Дюнкерк 97:78 (25:29, 26:11, 25:13, 21:25)
Дата проведения
25 ноября, 20.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча
Париж
Янтунен (13), Malcolm (12), Шортс (11 + 9 передач + 5 потерь), Уорд (8), Кратцер (0) – старт; Ифи (24), Денис (9), Си (9), Нгуама (7 + 5 перехватов), Шарвен (4), Диавара (0), Kessens (0).
Гравлин-Дюнкерк
Стоктон (18 + 7 передач + 6 потерь), Уокер (17 + 5 потерь), Нноко (11 + 9 подборов), Agee (9), Фофана (2 + 8 подборов) – старт; Шери (8), Корнели (4), Boumpoutou (4), Бэбб (3), Тибергьен (2).

Блуа – Страсбур 68:73 (19:19, 13:9, 15:20, 21:25)
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча
Блуа
Барбич (16), Траоре (11 + 12 подборов), Карберри (5), Woodard II (4), Хоули (2) – старт; Браун (9), Дессер (9), Вержья (8), Hieu-Courtois (4).
Страсбур
Энверниззи (16), Бут (12), Лакомб (11), Brooks (8 + 10 подборов), Хукер (5) – старт; Oreoluwa Akin (7), Браун (6), Май (5), Моранси (2), Эту (1).

Положение команд: Монако – 11-1, Париж – 10-3, Виллербан – 9-4, Бурк – 8-5, Нанси – 8-5, Лимож – 7-6, Нантер – 7-6, Ле-Портель – 7-6, Ле-Ман – 6-6, Сен-Кантен – 6-7, Страсбур – 6-7, Элан Шалон – 6-7, Шоле – 6-7, Дижон – 5-8, Роанн – 5-8, Блуа – 5-8, Гравлин-Дюнкерк – 2-11, Метрополитан – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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