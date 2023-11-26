Чемпионат Франции. «Элан Шалон» победил «Лимож», «Париж» обыграл «Гравлин-Дюнкерк» и другие результаты
В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А прошли пять матчей.
«Элан Шалон» дома победил «Лимож», «Париж» обыграл «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Le Colisée»
- Элан Шалон
- Харпер (24), Николич (13 + 6 передач), Williams Jr. (10), Батист (7), Cortale (0) – старт; Лав (11), Gaudoux (10), Это (3), Майкселл (2 + 9 подборов).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.30, «Le Chaudron»
- Ле-Портель
- Vautier (22), Максхуни (14), Fleming Jr. (12 + 8 подборов + 4 блок-шота), ДиЛео (12 + 7 подборов), Феврье (2) – старт; Диавара (16), Turner III (3), Gresham (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.30, «Palais des Sports Pierre-Rate»
- Сен-Кантен
- Johnson (15), Олейничак (6 + 9 подборов), Boucaud (5 + 8 передач), Ajinça (5), Рэйман (3) – старт; Шварц (12), Dossou-Yovo (12 + 7 подборов), Campbell (9), Pfister (8), Walker Jr. (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.30, «Halle Georges-Carpentier»
- Париж
- Янтунен (13), Malcolm (12), Шортс (11 + 9 передач + 5 потерь), Уорд (8), Кратцер (0) – старт; Ифи (24), Денис (9), Си (9), Нгуама (7 + 5 перехватов), Шарвен (4), Диавара (0), Kessens (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Le Jeu de Paume»
- Блуа
- Барбич (16), Траоре (11 + 12 подборов), Карберри (5), Woodard II (4), Хоули (2) – старт; Браун (9), Дессер (9), Вержья (8), Hieu-Courtois (4).
Положение команд: Монако – 11-1, Париж – 10-3, Виллербан – 8-4, Бурк – 8-4, Нанси – 7-5, Нантер – 7-5, Нантер – 7-5, Лимож – 7-5, Ле-Портель – 7-6, Ле-Ман – 6-6, Шоле – 6-7, Элан Шалон – 6-7, Сен-Кантен – 6-7, Страсбур – 6-7, Роанн – 5-7, Блуа – 5-8, Дижон – 5-8, Гравлин-Дюнкерк – 2-12, Метрополитан – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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