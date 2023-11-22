Александер Секулич: «Руна» – главная сенсация Единой лиги ВТБ на данный момент»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с «Руной».

« » уже успела доказать, что умеет здорово играть. На их счету несколько ярких побед, в том числе над УНИКСом. Они стабильно демонстрируют качественную командную игру. В недавнем матче против ЦСКА они хоть и уступили, но смотрелись очень достойно. Лично для меня, именно «Руна» – главная сенсация Единой лиги ВТБ на данный момент.

В составе у них есть игроки с опытом выступления в Евролиге: Никола Иванович и Алекс Таюс. Здорово себя в последних матчах проявляют защитник Джеремайя Хилл и форвард Джувэн Морган, а Илья Попов опасен под кольцом. «Руна» – это хорошо сбалансированная команда, именно поэтому у них многое получается. Они играют не за счет индивидуальных качеств отдельно взятых игроков, а пытаются добиться успеха как команда. В этом их главная сила.

К подготовке к этому матчу мы относимся с максимальной серьезностью. Главным фактором в определении победителя в матче станет то, как успешно мы сможем сыграть в обороне – и индивидуально с каждым игроком, и командно, против их организованного нападения. Мы уже доказали, что можем играть хорошо в защите, что каждый готов идти на поддержку партнеру. Нужно сыграть так, как мы провели вторую половину матча против «Автодора», когда были единым целым, оставались командой от начала до конца», – констатировал Секулич.