Дмитрий Кулагин: «Допустили огромное количество ошибок»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Баскетбол

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин заявил, что команда допустила большое количество ошибок в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (66:79).

«Не получилось практически все, это видно на табло. Мы старались в защите, но, к сожалению, допустили огромное количество ошибок. Поздравляю ЦСКА с победой, объективно они были сильнее, агрессивнее, играли слаженнее. Со стороны выглядело так, что ЦСКА был физически лучше, это и послужило ключом к их победе.

В тайм‑аутах тренер говорил объективные вещи очень эмоционально. К сожалению, это не помогло. Как он ни пытался нас зарядить своей энергией и исправить ошибки, сегодня мы оказались слабее.

Какой момент был переломным?

Определенно можно выделить конкретную составляющую — подбор, который мы проиграли — и свой, и чужой щит. Соперники этим воспользовались и в нужные моменты реализовали свои броски, мы этого не сделали», — сказал Кулагин.

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