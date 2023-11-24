Антон Карданахишвили: «Рад, что тренер дал мне шанс, и я постарался им воспользовался»

Разыгрывающий ЦСКА Антон Карданахишвили прокомментировал победу своей команды над (79:66).

— Как ощущения после победы над УНИКСом?

— Ощущения классные. УНИКС — наш принципиальный соперник. С ним всегда получаются сложные и интересные матчи. Сегодня несмотря на то, что мы постоянно были впереди, игра держала в напряжении до самого конца. Рад, что тренер дал мне шанс, и я постарался им воспользовался.

— В ротации ЦСКА осталось всего 12 игроков после того, как Никита Курбанов завершил карьеру. Не тяжело тренироваться, играть таким компактным составом?

— Нет. Слава богу, у нас пока нет травм. Поэтому на всех позициях у тренера есть возможность сделать замены. Конечно, не хватает Никиты, но пытаемся справляться.

— Чувствуешь себя увереннее после аренды в «Самаре»?

— Это аренда помогла, 100 процентов. Пытаюсь завоевать место в составе ЦСКА, попасть в ротацию.

— Как тебе уровень легионеров в этом сезоне. У них есть чему поучиться?

— Каждый будут учиться тому, что ему интересно. Мы идем на первом месте, проиграли всего один раз за 12 матчей. Думаю, это и показывает их уровень.

— Хотя перед началом сезона мало кто мог ожидать от ЦСКА таких результатов...

— Не знаю, почему многие так решили. Да, из команды ушли звезды, но на их место пришли другие люди. С большим опытом, амбициями. К тому же, все равно результата добивается команда, а не отдельные личности.

— Нет страха перед составом «Зенита»?

— На бумаге они сильные, но пока у них не получается играть так, как они могут. У нас получается.

— Уже в воскресенье, 26 ноября вам играть с «Пари НН», где ты также провел один сезон. У команды Зорана Лукича сейчас большие проблемы с травмированными.

— Да, у них непростая ситуация. Жаль, что так происходит. Всем ребятам желаю здоровья, поскорее вернуться в строй. Мы же поедем побеждать.

Карданахишвили получил второе игровое время среди российских игроков ЦСКА (почти 13 минут) и отметился 2 очками и 1 передачей.