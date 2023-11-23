Джеймс Харден в изоляции разобрался с Виктором Вембаньямой и набрал два очка со средней

« » в гостях справились с « », продлив серию поражений техасцев до 10 матчей, – 109:102.

В первой четверти разыгрывающий в изоляции на дриблинге разобрался с первым номером драфта-2023 и набрал 2 очка со средней дистанции.

Француз отметился 22 очками, 15 подборами, 3 блок-шотами и перехватом (7 из 13 с игры, 7 из 7 с линии).

Харден набрал 16 очков, сделал 9 передач, 6 подборов, перехват и блок-шот (4 потери) при 3 из 7 с игры и 8 из 12 с линии штрафных.