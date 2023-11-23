Джеймс Харден в изоляции разобрался с Виктором Вембаньямой и набрал два очка со средней
«Клипперс» в гостях справились с «Сан-Антонио», продлив серию поражений техасцев до 10 матчей, – 109:102.
В первой четверти разыгрывающий Джеймс Харден в изоляции на дриблинге разобрался с первым номером драфта-2023 Виктором Вембаньямой и набрал 2 очка со средней дистанции.
Француз отметился 22 очками, 15 подборами, 3 блок-шотами и перехватом (7 из 13 с игры, 7 из 7 с линии).
Харден набрал 16 очков, сделал 9 передач, 6 подборов, перехват и блок-шот (4 потери) при 3 из 7 с игры и 8 из 12 с линии штрафных.
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