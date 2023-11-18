Эртурул Эрдоган: «Мы новички, а ЦСКА – символ российского баскетбола»

Главный тренер «Руны» после поражения от ЦСКА (74:80) заявил, что команды находятся на разных позициях и армейцы одержали заслуженную победу.

«ЦСКА – один из сильнейших клубов лиги ВТБ, символ российского баскетбола. Эта команда борется за чемпионство. Мы проводим первый сезон в лиге, так что у нас разные позиции.

С другой стороны, все решается на площадке. Мы должны оставаться скромными даже после побед. Нужно четко понимать, какая у нас цель на этот сезон. Главным для нас остается борьба за победу в каждой игре.

Мы должны четко осознавать, в какой позиции находимся. Мы новички, и нам нужно заслужить уважение каждой команды в этой лиге. Не могу жаловаться на то, как сыграли сегодня, но провел отличный матч и заслужил эту победу», – сказал Эрдоган.