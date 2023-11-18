Эртурул Эрдоган: «Мы новички, а ЦСКА – символ российского баскетбола»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган после поражения от ЦСКА (74:80) заявил, что команды находятся на разных позициях и армейцы одержали заслуженную победу.

«ЦСКА – один из сильнейших клубов Единой лиги ВТБ, символ российского баскетбола. Эта команда борется за чемпионство. Мы проводим первый сезон в лиге, так что у нас разные позиции.

С другой стороны, все решается на площадке. Мы должны оставаться скромными даже после побед. Нужно четко понимать, какая у нас цель на этот сезон. Главным для нас остается борьба за победу в каждой игре.

Мы должны четко осознавать, в какой позиции находимся. Мы новички, и нам нужно заслужить уважение каждой команды в этой лиге. Не могу жаловаться на то, как сыграли сегодня, но ЦСКА провел отличный матч и заслужил эту победу», – сказал Эрдоган.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий