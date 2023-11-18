Эмил Райкович: «Нужно отдать должное «Руне», они хорошо смотрятся на старте сезона»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Руной» (80:74) похвалил дебютанта Лиги ВТБ.

«Нужно отдать должное «Руне», они хорошо смотрятся на старте сезона. Соперник навязал нам плотную борьбу, особенно в третьей четверти.

Не всегда получается доминировать и выигрывать по 30-40 очков. Так что мы счастливы, когда побеждаем. Проанализируем игру и посмотрим, что можно улучшить», – сказал Райкович.