Эмил Райкович: «Нужно отдать должное «Руне», они хорошо смотрятся на старте сезона»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Эмил Райкович Руна Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Руной» (80:74) похвалил дебютанта Лиги ВТБ.

«Нужно отдать должное «Руне», они хорошо смотрятся на старте сезона. Соперник навязал нам плотную борьбу, особенно в третьей четверти.

Не всегда получается доминировать и выигрывать по 30-40 очков. Так что мы счастливы, когда побеждаем. Проанализируем игру и посмотрим, что можно улучшить», – сказал Райкович.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий