«Топ-2, и я не 2-й». Леброн Джеймс назвал себя величайшим игроком в истории НБА
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал себя величайшим игроком в истории НБА после того, как достиг отметки в 39 000 набранных очков за карьеру.
«Топ-2, и я не 2-й. 1 из 1!» – написал Джеймс в соцсети под фотографией, посвященной его 39 000 очкам за карьеру.
Джеймс во вторник во время матча с «Ютой» (131:99) стал первым игроком в истории лиги, который добрался до отметки в 39 000 набранных очков.
По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.
Леброн все годы своей карьеры проводит на высочайшем уровне без серьезных спадов.
То, что делает без пяти минут 39-летний Леброн у меня не укладывается в голове. Это феномен. Нужно ценить то время, пока он играет, ведь даже вечно молодой дедушка Джеймс когда-то сыграет свой последний матч в НБА
1) больше всех победных бросков за карьеру;
2) который с Кайри и командой вытащил финал с 1-3 против команды, выигравшей регулярку 73-9;
3) который после ухода Кайри дважды подряд доходил до финала, но проигрывал ультимативным сплэш бразерс плюс КД;
4) 8 раз подряд играл в финале нба, из этих 8 взял три гайки, а Торонто, Индиана и прочие на востоке с ужасом вспоминают то время.
Пассажир бесхарактерный, конечно.