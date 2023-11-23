«Топ-2, и я не 2-й». Леброн Джеймс назвал себя величайшим игроком в истории НБА

Звездный форвард « » назвал себя величайшим игроком в истории после того, как достиг отметки в 39 000 набранных очков за карьеру.

«Топ-2, и я не 2-й. 1 из 1!» – написал Джеймс в соцсети под фотографией, посвященной его 39 000 очкам за карьеру.

Джеймс во вторник во время матча с «Ютой» (131:99) стал первым игроком в истории лиги, который добрался до отметки в 39 000 набранных очков.

По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.