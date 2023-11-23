«Топ-2, и я не 2-й». Леброн Джеймс назвал себя величайшим игроком в истории НБА

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал себя величайшим игроком в истории НБА после того, как достиг отметки в 39 000 набранных очков за карьеру.

«Топ-2, и я не 2-й. 1 из 1!» – написал Джеймс в соцсети под фотографией, посвященной его 39 000 очкам за карьеру.

Джеймс во вторник во время матча с «Ютой» (131:99) стал первым игроком в истории лиги, который добрался до отметки в 39 000 набранных очков.

По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.

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42 комментария

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смехКавая
ЛеПафос)
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StocktontoMalone
В плане набранных очков не поспорить. Действительно уникальное достижение.
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Archer_Great
Ответ Stone Cold
Быстрее бы закончил уже, чтоб эта эпопея с величием и наследием закончилась.
Вот вы наивный) Там, после завершения карьеры, еще больше начнется набросов, кто лучше и почему. Время свободное появится ведь))
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Артем Андреев
Ответ Stone Cold
Это тот номер один, который боится в решающий момент ответственность взять? Боится огласки? Я вижу, как ошибается Кайри, Дончич, Янг, я видел сотни промахов Кобе Брайанта и Майкла Джордана, но они не ссали брать ответственность на себя, Леброн же настолько боится потерять свою репутацию, что боится брать на себя решающие броски. ЭТО ПОДЛИВА, а не бойцовский характер и Величие
И поэтому ЛеБрон рекордсмен ПО по победным броскам под сирену.
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kc6nxy8whs
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Ответ Stone Cold
Это тот номер один, который боится в решающий момент ответственность взять? Боится огласки? Я вижу, как ошибается Кайри, Дончич, Янг, я видел сотни промахов Кобе Брайанта и Майкла Джордана, но они не ссали брать ответственность на себя, Леброн же настолько боится потерять свою репутацию, что боится брать на себя решающие броски. ЭТО ПОДЛИВА, а не бойцовский характер и Величие
Какую чушь несешь 😂🤦🏻‍♂️
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Райли Карри
Теперь каждый бросок - рекорд
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Локоть Артеста
Сравнения с кем бы то ни было бессмысленны. Джордан есть Джордан, Джеймс есть Джеймс.
Леброн все годы своей карьеры проводит на высочайшем уровне без серьезных спадов.
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Cash_flow
Карьера ЛеБрона Джеймса в НБА - это прайм длиною в 20 лет. Спортивное долголетие на топ-уровне, считаю, должно быть веским аргументом в спорах о лучшем из лучших.

То, что делает без пяти минут 39-летний Леброн у меня не укладывается в голове. Это феномен. Нужно ценить то время, пока он играет, ведь даже вечно молодой дедушка Джеймс когда-то сыграет свой последний матч в НБА
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Stone Cold
Ответ kc6nxy8whs
Какую чушь несешь 😂🤦🏻‍♂️
Ну будет конструктивный ответ?
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xamer 9
Ответ Stone Cold
Только один по характеру лидер, а второй пассажир
Пассажир, у которого:
1) больше всех победных бросков за карьеру;
2) который с Кайри и командой вытащил финал с 1-3 против команды, выигравшей регулярку 73-9;
3) который после ухода Кайри дважды подряд доходил до финала, но проигрывал ультимативным сплэш бразерс плюс КД;
4) 8 раз подряд играл в финале нба, из этих 8 взял три гайки, а Торонто, Индиана и прочие на востоке с ужасом вспоминают то время.

Пассажир бесхарактерный, конечно.
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Tim Timson
он и не 2й)
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havoc3
Хоть где-то не слицемерил.
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Jerry Rodrogha
Леброн Джеймс: "Да не бомбит у меня!"
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Stone Cold
Ответ Lost
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А ты какие пьешь? Скажи название, а то они похоже плацебо
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Антон Петросян
конечно если тык сам сказал
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малюта скуратов
Ответ Stone Cold
Только один по характеру лидер, а второй пассажир
да я б не сказал, что Джордан пассажир, тоже величайший
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minotavr0706
Ответ Stone Cold
Сомневаюсь, что человек без образования может иметь хоть каплю иронии
У вас какое? Наверняка сельско-приходская в лучшем случае
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Stone Cold
Ответ minotavr0706
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Сомневаюсь, что человек без образования может иметь хоть каплю иронии
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minotavr0706
Ответ Jerry Rodrogha
Леброн Джеймс: "Да не бомбит у меня!"
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Крокозябра
Ответ minotavr0706
Везде!!!
А тебе что, завидно, что он завидует?
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Stone Cold
Ответ minotavr0706
Кто же вас так обидел в вашей жизни что вы так неприкрыто завидуете лучшим?
Где тут вообще можно углядеть зависть?
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Stone Cold
Ответ minotavr0706
Сколько раз в неделю дрочите на плакат Майкла? Признавайтесь, здесь все свои…
0 я не глорихантер, моя любимая команда Кингс, а игрок, ну наверное Вэббер
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Lost
Ответ Stone Cold
Это тот номер один, который боится в решающий момент ответственность взять? Боится огласки? Я вижу, как ошибается Кайри, Дончич, Янг, я видел сотни промахов Кобе Брайанта и Майкла Джордана, но они не ссали брать ответственность на себя, Леброн же настолько боится потерять свою репутацию, что боится брать на себя решающие броски. ЭТО ПОДЛИВА, а не бойцовский характер и Величие
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kc6nxy8whs
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Справедливо
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bedLaM
как то фу...
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Jan Paskel
имеет на это право
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Goddemic
Кликбейтный заголовок. Он назвал себя N1 по набранным очкам, и это факт
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