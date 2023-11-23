Леброн Джеймс: «Мне понравилась наша защита в последней четверти. Теперь надо лучше играть в первые 36 минут»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после домашнего поражения от «Далласа» (101:104) заявил, что игра в обороне в первые три четверти встречи была неудовлетворительной.
«Мы дали себе шанс на борьбу, но такой большой разрыв в набранных очках наверстать очень тяжело.
Мне понравилась наша защита в последние 12 минут. Теперь надо лучше играть в обороне в первые 36 минут», – сказал Джеймс.
«Даллас» (10-5) идет 4-м на Западе, «Лейкерс» (9-7) – 6-ми.
Так отыграть 20 очков за одну четверть, и такие плохие решения принять в концовке...
Потом было -1 и владение за 18 сек до конца. Зря дал передачу в краску за 6 сек. Лучше бы тянул до последнего и сам бросал чистые два с прохода.