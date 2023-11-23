Леброн Джеймс: «Мне понравилась наша защита в последней четверти. Теперь надо лучше играть в первые 36 минут»

Форвард «Лейкерс» после домашнего поражения от « » (101:104) заявил, что игра в обороне в первые три четверти встречи была неудовлетворительной.

«Мы дали себе шанс на борьбу, но такой большой разрыв в набранных очках наверстать очень тяжело.

Мне понравилась наша защита в последние 12 минут. Теперь надо лучше играть в обороне в первые 36 минут», – сказал Джеймс.

«Даллас» (10-5) идет 4-м на Западе, « » (9-7) – 6-ми.