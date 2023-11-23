Леброн Джеймс: «Мне понравилась наша защита в последней четверти. Теперь надо лучше играть в первые 36 минут»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после домашнего поражения от «Далласа» (101:104) заявил, что игра в обороне в первые три четверти встречи была неудовлетворительной.

«Мы дали себе шанс на борьбу, но такой большой разрыв в набранных очках наверстать очень тяжело.

Мне понравилась наша защита в последние 12 минут. Теперь надо лучше играть в обороне в первые 36 минут», – сказал Джеймс.

«Даллас» (10-5) идет 4-м на Западе, «Лейкерс» (9-7) – 6-ми.

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10 комментариев

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balloball
Сегодня была одновременно лучшая и худшая игра для Леброна.

Так отыграть 20 очков за одну четверть, и такие плохие решения принять в концовке...
+5
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+5
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Lost
Лейкерс играли б2б против команды отдыхающей 3 дня и без троих лучших защитников периметра(вандербилта рэдиша и винсента) И при этом все равно могли выиграть игру все решилось за 20 секунд до конца
+5
-2
+3
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Оскар Муравьёв
А толку то проиграли
+1
0
+1
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vzi
Ответ Оскар Муравьёв
А толку то проиграли
+2 было на последней минуте и с владением. Зря треху бросил.
Потом было -1 и владение за 18 сек до конца. Зря дал передачу в краску за 6 сек. Лучше бы тянул до последнего и сам бросал чистые два с прохода.
+2
-1
+1
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A. V.
вы , главное , как нибудь до плова доберитесь здоровыми и в хорошей форме , а там уже будете пахать в защите
+1
-1
0
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armageddon123456
Ответ Оскар Муравьёв
А толку то проиграли
В другой раз могут выиграть
+1
-1
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minotavr0706
Ответ vzi
+2 было на последней минуте и с владением. Зря треху бросил. Потом было -1 и владение за 18 сек до конца. Зря дал передачу в краску за 6 сек. Лучше бы тянул до последнего и сам бросал чистые два с прохода.
Ну с прохода вряд ли, там вся краска была забита, прямо перед ним трое далласцев кучковались, но бросить мог - у него вроде средние сейчас неплохо заходят
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vzi
Ответ minotavr0706
Ну с прохода вряд ли, там вся краска была забита, прямо перед ним трое далласцев кучковались, но бросить мог - у него вроде средние сейчас неплохо заходят
А если тараном, как тэкл в американском 🏈 ?
0
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minotavr0706
Ответ vzi
А если тараном, как тэкл в американском 🏈 ?
Ээээх, мог он раньше и четверых продавить как поезд, но всё таки почти 39!
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