Кайри Ирвинг реализовал ключевой 3-очковый, Леброн Джеймс допустил потерю в ответном владении – «Лейкерс» проиграли «Мавс»

«Даллас» в напряженной концовке в гостях одолел «Лейкерс» – 104:101.

«Маверикс» вели «+20» на старте заключительной четверти. «Лейкерс» организовали рывок 30:8 и после путбэка за 1:16 до конца повели в счете – 101:99.

Разыгрывающий Кайри Ирвинг за 20,8 секунды до финальной сирены 3-очковым с передачи Луки Дончича вновь вывел «Мавс» вперед. В ответном владении Джеймс потерял мяч, сделав неточную передачу на Энтони Дэвиса в «краску».

« » (10-5) идет 4-м на Западе, « » (9-7) – шестые.