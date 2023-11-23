Кайри Ирвинг реализовал ключевой 3-очковый, Леброн Джеймс допустил потерю в ответном владении – «Лейкерс» проиграли «Мавс»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Баскетбол

«Даллас» в напряженной концовке в гостях одолел «Лейкерс» – 104:101.

«Маверикс» вели «+20» на старте заключительной четверти. «Лейкерс» организовали рывок 30:8 и после путбэка Леброна Джеймса за 1:16 до конца повели в счете – 101:99.

Разыгрывающий Кайри Ирвинг за 20,8 секунды до финальной сирены 3-очковым с передачи Луки Дончича вновь вывел «Мавс» вперед. В ответном владении Джеймс потерял мяч, сделав неточную передачу на Энтони Дэвиса в «краску».

«Даллас» (10-5) идет 4-м на Западе, «Лейкерс» (9-7) – шестые.

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5 комментариев

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Сергей Шибаков
Блин, вроде 38 лет, а такая глупая потеря(
+4
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sasaicustoms
Ответ Сергей Шибаков
Блин, вроде 38 лет, а такая глупая потеря(
и это в 38 лет(
+4
0
+4
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porosenochek
Какой-то слишком вальяжный последний розыгрыш получился у ЛАЛ...
+1
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Turm
Ривз гениально отзащищался
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Nightyork97
У Далласа перед победной трехой Ирвинга было 0-9 3pt в 4 четверти. Единственная точная треха, но зато какая нужная.
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