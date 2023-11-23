Кайри Ирвинг реализовал ключевой 3-очковый, Леброн Джеймс допустил потерю в ответном владении – «Лейкерс» проиграли «Мавс»
«Даллас» в напряженной концовке в гостях одолел «Лейкерс» – 104:101.
«Маверикс» вели «+20» на старте заключительной четверти. «Лейкерс» организовали рывок 30:8 и после путбэка Леброна Джеймса за 1:16 до конца повели в счете – 101:99.
Разыгрывающий Кайри Ирвинг за 20,8 секунды до финальной сирены 3-очковым с передачи Луки Дончича вновь вывел «Мавс» вперед. В ответном владении Джеймс потерял мяч, сделав неточную передачу на Энтони Дэвиса в «краску».
«Даллас» (10-5) идет 4-м на Западе, «Лейкерс» (9-7) – шестые.
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