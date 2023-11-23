Яннис Адетокумбо: «Если пройдем квалификацию, буду рад сыграть на Олимпиаде в Париже»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что с радостью сыграет на Олимпиаде в Париже, если сборная пройдет квалификацию.
«Сейчас я с нетерпением жду встречи с детьми. Затем мы играем с «Вашингтоном». Затем планирую провести хороший сезон. Надеюсь, мы выиграем чемпионат. А после этого постараемся пройти квалификацию в Париж.
Если все это произойдет и мы доберемся до Парижа, я буду рад оказаться там», – сказал Адетокумбо.
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