Лидер « » рассказал об изменениях, которые повлек переход в команду звездного разыгрывающего .

«Буду честен с вами, я не привык к такому. Раньше, когда Крис Миддлтон или Дрю Холидэй владели мячом в концовке или кто-то еще, Малкольм Брогдон, во всем этом был баланс. Мяч мог быть у них на протяжении двух, трех, четырех владений, а затем столько же у меня. Теперь же может пройти три, четыре, пять минут в концовке, а я даже не коснусь мяча. Для меня это непривычно.

Но в конечном итоге, несмотря на все новые вещи, которые мы сейчас делаем, и на то, что я выхожу из зоны комфорта, верю, что смогу стать лучшей версией себя. Я как бы стараюсь, насколько это возможно, находиться вне зоны комфорта по ходу сезона, понимаете? Но надеюсь, что, когда это будет важнее всего, то смогу предстать лучшей версией себя и смогу помочь своим товарищам по команде, насколько это возможно.

И опять же, я рад, что у нас есть парень, который может находиться с мячом в концовке, решать сам, добираться до линии штрафных и одновременно создавать возможности для нас, для остальных. И это в значительной степени снимает с меня давление, переключает внимание соперников», – рассказал Адетокумбо.