Кавай Ленард: «Если на мне майка не «Сперс», болельщики будут освистывать меня до конца карьеры. Но это нормально»
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард спокойно относится к негативной реакции болельщиков «Сан-Антонио».
«Если на мне майка не «Сперс», они, вероятно, будут освистывать меня до конца карьеры. Но это нормально. У «Сан-Антонио» одни из лучших болельщиков в лиге, настроены на борьбу – как только я выхожу на эту баскетбольную площадку, они показывают, что мы не на одной стороне.
Я чувствую любовь, когда фанаты встречают меня на улицах или в ресторанах. Так что все в порядке», – сказал Ленард на послематчевой пресс-конференции.
Ленард провел первые 7 сезонов карьеры в «Сан-Антонио».
«Клипперс» (6-7) идут 11-ми на Западе, «Сперс» (3-12) – последними.
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