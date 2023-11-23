Грегг Попович объяснил, почему попросил не мешать Каваю: «Все, кто хоть что-то понимает в спорте, знают, что не надо дразнить зверя»

Теги Клипперс Сан-Антонио Грегг Попович НБА Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему попросил болельщиков не мешать Каваю Ленарду исполнять штрафные броски.

«Все, кто хоть что-то понимает в спорте, знают, что медведя не надо трогать», – сказал Попович.

Отвечая на последующие вопросы, Попович неоднократно возвращался к фразе «не надо дразнить зверя».

Леонард, набравший 18 из своих 26 очков после обращения Поповича к публике, сказал, что он не осознал, что произошло в тот момент, пока не поговорил с людьми после игры.

«Я просто пытался реализовать оба броска», – сказал он.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Кавай для Поповича как сын. Никуда не делась их дружба.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий