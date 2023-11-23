Грегг Попович объяснил, почему попросил не мешать Каваю: «Все, кто хоть что-то понимает в спорте, знают, что не надо дразнить зверя»

Главный тренер « » на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему попросил болельщиков не мешать Каваю Ленарду исполнять штрафные броски.

«Все, кто хоть что-то понимает в спорте, знают, что медведя не надо трогать», – сказал Попович.

Отвечая на последующие вопросы, Попович неоднократно возвращался к фразе «не надо дразнить зверя».

Леонард, набравший 18 из своих 26 очков после обращения Поповича к публике, сказал, что он не осознал, что произошло в тот момент, пока не поговорил с людьми после игры.

«Я просто пытался реализовать оба броска», – сказал он.