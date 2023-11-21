«Сан-Антонио» и неудачно провели домашний матч против « » (99:124) в понедельник.

Первый номер драфта-2023 набрал лишь 9 очков и 3 подбора при 4 из 12 с игры за 27 минут, у «Сперс» 9-е поражение подряд.

Нынешняя серия поражений техасцев является пятой по продолжительности в истории клуба. Антирекорд был установлен в прошлом сезоне, когда команда уступила 23 раза кряду, и закончила регулярку с третьим худшим результатом в истории клуба – 22-60.

После этого « » достался первый пик, который позволил выбрать 19-летнего француза.

На данный момент техасский клуб занимает последнее место в Западной конференции.