У Вембаньямы 9 очков и 3 подбора при 4 из 12 с игры, у «Сперс» 9-е поражение подряд

Теги Клипперс Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» и Виктор Вембаньяма неудачно провели домашний матч против «Клипперс» (99:124) в понедельник.

Первый номер драфта-2023 набрал лишь 9 очков и 3 подбора при 4 из 12 с игры за 27 минут, у «Сперс» 9-е поражение подряд.

Нынешняя серия поражений техасцев является пятой по продолжительности в истории клуба. Антирекорд был установлен в прошлом сезоне, когда команда Грегга Поповича уступила 23 раза кряду, и закончила регулярку с третьим худшим результатом в истории клуба – 22-60.

После этого «Сан-Антонио» достался первый пик, который позволил выбрать 19-летнего француза.

На данный момент техасский клуб занимает последнее место в Западной конференции.

 

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