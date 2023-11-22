Джоэл Эмбиид не сыграет с «Миннесотой»

Центровой «Филадельфии» не выйдет на паркет во втором матче за два дня, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации журналиста, действующий MVP испытывает боль в левом бедре. «Сиксерс» в гостях встретятся с «Миннесотой», после чего будут иметь два дня отдыха.

Вчера Эмбиид отыграл 41 минуту в матче с «Кливлендом» (119:122). Камерунец набрал 32 очка, 13 подборов, 5 передач, 5 блок-шотов и 2 перехвата (6 потерь).

«Сиксерс» (10-4) идут третьими в Восточной конференции.