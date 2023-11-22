Джоэл Эмбиид не сыграет с «Миннесотой»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не выйдет на паркет во втором матче за два дня, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации журналиста, действующий MVP испытывает боль в левом бедре. «Сиксерс» в гостях встретятся с «Миннесотой», после чего будут иметь два дня отдыха.

Вчера Эмбиид отыграл 41 минуту в матче с «Кливлендом» (119:122). Камерунец набрал 32 очка, 13 подборов, 5 передач, 5 блок-шотов и 2 перехвата (6 потерь).

«Сиксерс» (10-4) идут третьими в Восточной конференции.

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4 комментария

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Light Yagami
Испугался КЭТ-а
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totocash
зассал)
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Южанин78
Думаю решение правильное, бэк ту бэк игра, да ещё и против Миннесота, у которых сильные большие и вообще они в огне да и в придачу команда Запада.
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Александр Митраков
Эмбид теперь не только поездок в Денвер боится
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