Джоэл Эмбиид о «Бостоне»: «Тяжело играть бэк-ту-бэк против лучшей команды НБА»

Теги Бостон Индиана Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Действующий MVP Джоэл Эмбиид назвал «Бостон» лучшей командой в НБА.

Эмбиид после домашнего поражения от «Селтикс» (107:117) признал, что «Филадельфии» не повезло с расписанием.

«Но мы же профессиональные спортсмены. Таков график, и просто должны его выполнять. Да, тяжело, особенно играть с «Индианой» дважды, а потом еще и бэк-ту-бэк с лучшей командой лиги. Непросто. Но знаете, никаких оправданий. Мы все равно должны быть лучше. Я должен быть лучше», – заявил камерунец.

Эмбиид завершил встречу с 20 очками, 9 подборами, 7 передачами и «-25» в графе «+/-«.

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