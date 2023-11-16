Джоэл Эмбиид о «Бостоне»: «Тяжело играть бэк-ту-бэк против лучшей команды НБА»

Действующий MVP Джоэл Эмбиид назвал « » лучшей командой в .

Эмбиид после домашнего поражения от «Селтикс» (107:117) признал, что «Филадельфии» не повезло с расписанием.

«Но мы же профессиональные спортсмены. Таков график, и просто должны его выполнять. Да, тяжело, особенно играть с «Индианой» дважды, а потом еще и бэк-ту-бэк с лучшей командой лиги. Непросто. Но знаете, никаких оправданий. Мы все равно должны быть лучше. Я должен быть лучше», – заявил камерунец.

Эмбиид завершил встречу с 20 очками, 9 подборами, 7 передачами и «-25» в графе «+/-«.