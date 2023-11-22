Джейк Ларэвиа пропустит не менее двух недель из-за повреждения роговицы глаза

Теги травмы Мемфис НБА Джейк Ларэвиа Баскетбол

«Мемфис» потерял еще одного игрока из-за травмы. Легкий форвард Джейк Ларэвиа пропустит не менее двух недель – баскетболист столкнулся с повреждением роговицы левого глаза, и ему предстоит процедура по ее восстановлению.

Ларэвиа присоединился к Стивену Адамсу, Брэндону Кларку, Люку Кеннарду и Маркусу Смарту, которые выбыли из-за травм. Сроки возвращения Кларка неизвестны, Адамс, как ожидается, пропустит весь сезон, Кеннард – не менее двух недель, а Смарт – от трех до пяти недель.

Кроме того, Ксавьер Тиллман выбыл на неделю из-за травмы колена. Джа Морэнту предстоит пропустить еще 12 игр в рамках своей 25-матчевой дисквалификации.

«Гриззлис» (3-10) идут 13-ми на Западе и встретятся с «Хьюстоном», который уступил в трех последних встречах (6-6).

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