Этторе Мессина решил не использовать Кевина Пангоса в матче с «Монако»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Монако Кевин Пангос Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина решил не использовать разыгрывающего Кевина Пангоса в матче Евролиги с «Монако» (66 :72).

Мессина подтвердил, что это его решение.

«Это техническое решение. Посмотрим, как будем действовать дальше», – заявил Мессина.

«Милан» потерпел четвертое поражение подряд.

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1 комментарий

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Al Al
без ЦСКА Мессина уже не тот.
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