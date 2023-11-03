Этторе Мессина решил не использовать Кевина Пангоса в матче с «Монако»

Главный тренер « » решил не использовать разыгрывающего в матче с « » (66 :72).

Мессина подтвердил, что это его решение.

«Это техническое решение. Посмотрим, как будем действовать дальше», – заявил Мессина.

«Милан» потерпел четвертое поражение подряд.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее