Этторе Мессина решил не использовать Кевина Пангоса в матче с «Монако»
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина решил не использовать разыгрывающего Кевина Пангоса в матче Евролиги с «Монако» (66 :72).
Мессина подтвердил, что это его решение.
«Это техническое решение. Посмотрим, как будем действовать дальше», – заявил Мессина.
«Милан» потерпел четвертое поражение подряд.
Кто больше всех потратил летом в НБА?
Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее
1 комментарий