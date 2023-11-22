Защитник Джордан Пул не лучшим образом начал карьеру в « ».

У Пула худший в истории показатель «плюс/минус» для игроков, которые совершают 15 попыток с игры и более. Он составляет «-14,2».

24-летний Пул стал игроком «Уизардс» в межсезонье в результате обмена из «Голден Стэйт». В 13 матчах за команду он набирает 16,6 очка и 3,5 передачи в среднем за игру.

«Вашингтон» стартовал с результатом 2-11.