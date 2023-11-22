У Джордана Пула худший в истории НБА «плюс/минус» для игроков, которые совершают 15 попыток с игры

Теги НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

Защитник Джордан Пул не лучшим образом начал карьеру в «Вашингтоне».

У Пула худший в истории НБА показатель «плюс/минус» для игроков, которые совершают 15 попыток с игры и более. Он составляет «-14,2».

24-летний Пул стал игроком «Уизардс» в межсезонье в результате обмена из «Голден Стэйт». В 13 матчах за команду он набирает 16,6 очка и 3,5 передачи в среднем за игру.

«Вашингтон» стартовал с результатом 2-11.

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3 комментария

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Scrappy_Coco
Бассейн худший, скоро в Китай поедет
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Сергей Абаев
Почувствуйте уровень системы Уорриорз, если такой игрок набирал там 20 очков в плей-офф и в общем-то был успешен.
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VKing24
Пул красавчик!

Так развести ГМ ГСВ на бабки не каждый сможет)
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