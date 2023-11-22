У Джордана Пула худший в истории НБА «плюс/минус» для игроков, которые совершают 15 попыток с игры
Защитник Джордан Пул не лучшим образом начал карьеру в «Вашингтоне».
У Пула худший в истории НБА показатель «плюс/минус» для игроков, которые совершают 15 попыток с игры и более. Он составляет «-14,2».
24-летний Пул стал игроком «Уизардс» в межсезонье в результате обмена из «Голден Стэйт». В 13 матчах за команду он набирает 16,6 очка и 3,5 передачи в среднем за игру.
«Вашингтон» стартовал с результатом 2-11.
Так развести ГМ ГСВ на бабки не каждый сможет)