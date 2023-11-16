Джордан Пул о завирусившемся тайм-ауте: «Как можно с середины трибуны знать, что происходит?»

Атакующий защитник « » дал свои комментарии по завирусившемуся видео, где он не обращал внимание на наставления главного тренера .

«Как можно знать, что происходит, с середины трибуны? Я понял установку тренера, вернулся, чтобы задать вопрос, просто чтобы убедиться. Честно говоря, это самый обычный тайм-аут, ничего особенного не было», – заявил Пул на пресс-конференции после поражения от « » (117:130).