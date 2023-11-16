Джордан Пул о завирусившемся тайм-ауте: «Как можно с середины трибуны знать, что происходит?»
Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул дал свои комментарии по завирусившемуся видео, где он не обращал внимание на наставления главного тренера Уэса Ансельда.
«Как можно знать, что происходит, с середины трибуны? Я понял установку тренера, вернулся, чтобы задать вопрос, просто чтобы убедиться. Честно говоря, это самый обычный тайм-аут, ничего особенного не было», – заявил Пул на пресс-конференции после поражения от «Далласа» (117:130).
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