Джордан Пул о завирусившемся тайм-ауте: «Как можно с середины трибуны знать, что происходит?»

Теги Даллас НБА Вашингтон Джордан Пул Уэс Ансельд-младший Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул дал свои комментарии по завирусившемуся видео, где он не обращал внимание на наставления главного тренера Уэса Ансельда.

«Как можно знать, что происходит, с середины трибуны? Я понял установку тренера, вернулся, чтобы задать вопрос, просто чтобы убедиться. Честно говоря, это самый обычный тайм-аут, ничего особенного не было», – заявил Пул на пресс-конференции после поражения от «Далласа» (117:130).

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Поздно. Все уже решили, что ты баст. Врач сказал баст, значит баст.
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