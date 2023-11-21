Патрик Беверли о видео с Джорданом Пулом в тайм-ауте «Уизардс»: «Полный бардак. Такого быть не должно»

Теги Филадельфия НБА Вашингтон Патрик Беверли Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли оценил старт сезона в исполнении «Вашингтона».

«Балаган. Ну то есть я хочу сказать, что они проигрывают кучу матчей», – сказал Беверли в своем подкасте.

Также Беверли отреагировал на завирусившееся видео с Джорданом Пулом в тайм-ауте «Уизардс», когда защитник не следил за наставлениями главного тренера.

«Полный бардак. Такого быть не должно. Мне все равно, о ком идет речь. С серьезными одноклубниками этого бы не случилось. Им нужны ветераны», – считает Беверли.

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4 комментария

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Мурзин Ринат
У Пула уже были ветераны в прошлой команде , и как видите не помогло. А так если по фактам, то чуваку снесло крышу от денег, вот и забил на всё что можно, то видео с Уиггинсом как пример, кстати второй похоже тоже из-за нового контракта перестал играть)
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Archer_Great
Ветераны уже были, может ветеринары лучше справятся)
/сарказм
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Archer_Great
Ответ Роман Бояринов
Похоже Пэт потихоньку начинает подыскивать себе новый клуб)
С чего бы? Филадельфия сейчас в топ-5 клубов Лиги, может даже в топ-2, по крайней мере, по показателям таблицы регулярки. Зачем ему уходить из теплого места, из команды, которая 1) контендер, 2) больше просит его быть ментором, нежели играть на площадке, 3) полагаю, его там уважают, как минимум за характер бойца?
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