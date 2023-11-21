Защитник «Филадельфии» оценил старт сезона в исполнении « ».

«Балаган. Ну то есть я хочу сказать, что они проигрывают кучу матчей», – сказал Беверли в своем подкасте.

Также Беверли отреагировал на завирусившееся видео с в тайм-ауте «Уизардс», когда защитник не следил за наставлениями главного тренера.

«Полный бардак. Такого быть не должно. Мне все равно, о ком идет речь. С серьезными одноклубниками этого бы не случилось. Им нужны ветераны», – считает Беверли.