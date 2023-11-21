Патрик Беверли о видео с Джорданом Пулом в тайм-ауте «Уизардс»: «Полный бардак. Такого быть не должно»
Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли оценил старт сезона в исполнении «Вашингтона».
«Балаган. Ну то есть я хочу сказать, что они проигрывают кучу матчей», – сказал Беверли в своем подкасте.
Также Беверли отреагировал на завирусившееся видео с Джорданом Пулом в тайм-ауте «Уизардс», когда защитник не следил за наставлениями главного тренера.
«Полный бардак. Такого быть не должно. Мне все равно, о ком идет речь. С серьезными одноклубниками этого бы не случилось. Им нужны ветераны», – считает Беверли.
/сарказм