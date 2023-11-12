Леброн Джеймс не сыграет против «Портленда» из-за ушиба икроножной мышцы

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит сегодняшний матч против «Портленда» из-за ушиба левой икроножной мышцы.

38-летний Джеймс получил травму в победной игре с «Санз» в пятницу (122:119). Это произошло в первой четверти, когда Джеймс, проходя под кольцо, получил непреднамеренный удар коленом от Кевина Дюрэнта по левой голени. Джеймсу была оказана медицинская помощь на скамейке запасных.

После игры Джеймс ходил прихрамывая и сказал журналистам, что у него болит голень.

В своем 21-м сезоне в НБА Джеймс набирает в среднем 25,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи за матч.

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7 комментариев

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Ed Monix
Ответ Оскар Муравьёв
Пропустить игр 5 не меньше... Ну не тянет организм его... Столько игр за карьеру пропустил давно бы 50 к набрал
Тебя садануть в икроножную мышцу с колена и посмотрим, потянет твой организм в любом возрасте или нет.
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