Леброн Джеймс не сыграет против «Портленда» из-за ушиба икроножной мышцы
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит сегодняшний матч против «Портленда» из-за ушиба левой икроножной мышцы.
38-летний Джеймс получил травму в победной игре с «Санз» в пятницу (122:119). Это произошло в первой четверти, когда Джеймс, проходя под кольцо, получил непреднамеренный удар коленом от Кевина Дюрэнта по левой голени. Джеймсу была оказана медицинская помощь на скамейке запасных.
После игры Джеймс ходил прихрамывая и сказал журналистам, что у него болит голень.
В своем 21-м сезоне в НБА Джеймс набирает в среднем 25,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи за матч.
7 комментариев