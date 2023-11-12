Участие Леброна Джеймса в матче с «Портлендом» под вопросом
Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить воскресный домашний матч против «Портленда» из-за ушиба левой икроножной мышцы, объявила организация.
38-летний Джеймс получил травму в победной игре с «Санз» в пятницу в Финиксе со счетом 122:119. Это произошло в первой четверти, когда Джеймс, проходя под кольцо, получил непреднамеренный удар коленом от Кевина Дюрэнта по левой голени. Джеймсу была оказана медицинская помощь на скамейке запасных.
После игры Джеймс ходил прихрамывая, и сказал журналистам, что у него болит голень.
В своем 21-м сезоне в НБА Джеймс набирает в среднем 25,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи.
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