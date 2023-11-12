Участие Леброна Джеймса в матче с «Портлендом» под вопросом

Звезда « » может пропустить воскресный домашний матч против « » из-за ушиба левой икроножной мышцы, объявила организация.

38-летний Джеймс получил травму в победной игре с «Санз» в пятницу в Финиксе со счетом 122:119. Это произошло в первой четверти, когда Джеймс, проходя под кольцо, получил непреднамеренный удар коленом от Кевина Дюрэнта по левой голени. Джеймсу была оказана медицинская помощь на скамейке запасных.

После игры Джеймс ходил прихрамывая, и сказал журналистам, что у него болит голень.

В своем 21-м сезоне в НБА Джеймс набирает в среднем 25,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи.