Участие Леброна Джеймса в матче с «Портлендом» под вопросом

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Баскетбол

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить воскресный домашний матч против «Портленда» из-за ушиба левой икроножной мышцы, объявила организация.

38-летний Джеймс получил травму в победной игре с «Санз» в пятницу в Финиксе со счетом 122:119. Это произошло в первой четверти, когда Джеймс, проходя под кольцо, получил непреднамеренный удар коленом от Кевина Дюрэнта по левой голени. Джеймсу была оказана медицинская помощь на скамейке запасных.

После игры Джеймс ходил прихрамывая, и сказал журналистам, что у него болит голень.

В своем 21-м сезоне в НБА Джеймс набирает в среднем 25,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи.

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2 комментария

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Ed Monix
Вот так и бывает, что как будто в детстве в азарте от лучшего друга случайно получаешь, например, хоккейной клюшкой в межножье во время игры в хоккей во дворе, так и от Кевина Леброн получил случайный удар. Наверное, сейчас Леба растирает повреждённую мышцу меновазином и чем-то типа сустарада, прикладывает лёд и думает преподнести сюрприз ребятам из Портленда, если боль отступит.
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vzi
Ну Портленд-то должны обыграть и без Лёбы!
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