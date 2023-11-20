Руди Гобер: «Мы верим в себя, но великие вещи не происходят в одночасье. Хочу сделать «Миннесоту» лучшей оборонительной командой НБА»

Центровой «Миннесоты» в разговоре с The Athletic объяснил, почему рывок команды на старте сезона-2023/24 неправильно считать неожиданностью.

«Люди со стороны не видели того, что происходило внутри команды. Это то, что мы никогда не сдаемся. В прошлом году вторая половина сезона была очень тяжелой, но мы продолжали бороться за плей-офф. А потом пришли новые трудности.

Мы хорошо показали себя с « ». Если спросите Йокича и других игроков, они подтвердят. Считаю, что мы проделали отличную работу. Были так близки к тому, чтобы взять пару матчей, а там уже 6-7 матчевая серия, и кто знает, что произойдет. Это был отличный опыт для нас.

В прошлом году были трудности, трудности, трудности, трудности, потом плей-офф. И мы хотели победить «Денвер». Этого не произошло, но тогда мы сказали друг другу, что должны вернуться в следующем сезоне и провести отличный тренировочный лагерь. Начиная с первого дня сборов, проявлять больше зрелости, формировать привычки команды-победителя, команды-чемпиона.

Мы верим в себя, но великие вещи не происходят в одночасье. Это процесс: связка с Таунсом, для меня новый состав, новый тренерский штаб, новая организация. Стараюсь быть собой и помочь этой команде сделать еще один шаг и стать лучшей защитой в этой лиге, что является моей целью номер один.

Нам всегда хватало таланта в команде. Все, что было нужно, – это выработать правильные привычки, нести ответственность друг за друга, прикрывать друг друга, но при этом оставаться честными между собой. И в этом году я пришел в тренировочный лагерь с мыслью о том, чтобы стать лучшим оборонительным игроком в мире и сделать эту команду лучшей защитой в . С начала сезона все игроки великолепны. Тренерский штаб был великолепен. Так что нам еще предстоит пройти долгий путь, но очень приятно видеть, что все это приносит свои плоды», – сказал Гобер.