Наз Митру-Лонг официально покинул «Жальгирис» и подписал 3-летний контракт с «Олимпиакосом»
Литовский «Жальгирис» официально объявил о расставании с защитником Назом Митру-Лонгом (30 лет, 193 см) по обоюдному согласию сторон.
Канадский игрок продолжит карьеру в «Олимпиакосе». Греческий клуб уже объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником.
Митру-Лонг стал игроком «Жальгириса» в межсезонье-2023, но не получил постоянного места в ротации. Его среднее игровое время составляло 10 минут за матч. Показатели в Евролиге – 4,2 очка и 1,2 подбора в среднем за встречу.
30-летний игрок сможет выступать за «Олимпиакос» в Евролиге, начиная с 18-го тура 30 декабря. Однако это ограничение не распространяется на греческую лигу. Ожидается, что в ближайшие дни Митру-Лонг получит греческий паспорт и не будет классифицирован как иностранный игрок.
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