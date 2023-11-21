Наз Митру-Лонг официально покинул «Жальгирис» и подписал 3-летний контракт с «Олимпиакосом»

Литовский « » официально объявил о расставании с защитником (30 лет, 193 см) по обоюдному согласию сторон.

Канадский игрок продолжит карьеру в « ». Греческий клуб уже объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником.

Митру-Лонг стал игроком «Жальгириса» в межсезонье-2023, но не получил постоянного места в ротации. Его среднее игровое время составляло 10 минут за матч. Показатели в Евролиге – 4,2 очка и 1,2 подбора в среднем за встречу.

30-летний игрок сможет выступать за «Олимпиакос» в , начиная с 18-го тура 30 декабря. Однако это ограничение не распространяется на греческую лигу. Ожидается, что в ближайшие дни Митру-Лонг получит греческий паспорт и не будет классифицирован как иностранный игрок.