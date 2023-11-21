Брэндон Дженнингс: «Все еще не верю в «Клипперс»

Теги Клипперс НБА Брэндон Дженнингс Баскетбол

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс заявил, что не верит в «Клипперс», несмотря на прерванную серию из шести поражений подряд и две победы в двух последних матчах.

«Нет, я все еще не верю в них. Хорошо, что они победили. Но я все равно в них не верю. «Клипперс» остаются «Клипперс».

Когда я играл за «Детройт», у нас была серия из 12 поражений подряд. По-моему, наш показатель был 5-23. Так что я знаю, каково это – переживать такой спад», – сказал Дженнингс.

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1 комментарий

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Артем Андреев
Умом нам Клипперс не понять,
Аршином общим не измерить,
У них особенная стать,
Нам в Клипперс можно лишь не верить.
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