Брэндон Дженнингс: «Все еще не верю в «Клипперс»

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс заявил, что не верит в « », несмотря на прерванную серию из шести поражений подряд и две победы в двух последних матчах.

«Нет, я все еще не верю в них. Хорошо, что они победили. Но я все равно в них не верю. «Клипперс» остаются «Клипперс».

Когда я играл за «Детройт», у нас была серия из 12 поражений подряд. По-моему, наш показатель был 5-23. Так что я знаю, каково это – переживать такой спад», – сказал Дженнингс.