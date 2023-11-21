Брэндон Дженнингс: «Все еще не верю в «Клипперс»
Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс заявил, что не верит в «Клипперс», несмотря на прерванную серию из шести поражений подряд и две победы в двух последних матчах.
«Нет, я все еще не верю в них. Хорошо, что они победили. Но я все равно в них не верю. «Клипперс» остаются «Клипперс».
Когда я играл за «Детройт», у нас была серия из 12 поражений подряд. По-моему, наш показатель был 5-23. Так что я знаю, каково это – переживать такой спад», – сказал Дженнингс.
Аршином общим не измерить,
У них особенная стать,
Нам в Клипперс можно лишь не верить.