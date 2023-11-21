Пол Джордж о завершении серии поражений: «Настроение стало совсем иным»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж рассказал, как изменилось настроение в команде после завершения серии из шести поражений.

«Настроение стало совсем иным. Всего одна победа, но ожидания изменились, энергия изменилась, подход к матчам изменился… Мы прогрессировали, и теперь, наконец, преодолели трудности.

Вся эта история не доходила до критической отметки, в раздевалке было спокойно. Дело в том, что нам интересно разбираться в этом, искать решения, потому что мы понимаем, чего можем достичь, если все четверо смогут найти себя. Мы способны на нечто особенное», – уверяет Джордж.

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