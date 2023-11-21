Джеймс Харден: «Чем больше матчей мы проводим, тем комфортнее нам играть вместе»

Теги Клипперс Сан-Антонио НБА Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден после победы над «Сан-Антонио» (124:99) заявил, что обновленная команда постепенно начинает обретать химию.

«Клипперс» после обмена Хардена сперва проиграли пять раз подряд. Победа в Техасе стала второй кряду.

«Чем больше матчей мы проводим, тем комфортнее нам играть вместе. Я лучше понимаю ребят, понимаю, какие места они занимают на площадке и начинаю чувствовать, в каких ситуациях могу брать на себя. С течением времени вы будете видеть, как нам все комфортнее играть друг с другом», – утверждает Харден.

В понедельник на счету Джеймса 13 очков, 3 подбора, 10 передач и 2 перехвата при 4 из 12 с игры.

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2 комментария

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qdp5pcm8gc
Где то это уже было…
+3
0
+3
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Игорь Ерин
Ответ qdp5pcm8gc
Где то это уже было…
Пожалуй, везде ...
+1
0
+1
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