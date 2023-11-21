Защитник «Клипперс» после победы над « » (124:99) заявил, что обновленная команда постепенно начинает обретать химию.

« » после обмена Хардена сперва проиграли пять раз подряд. Победа в Техасе стала второй кряду.

«Чем больше матчей мы проводим, тем комфортнее нам играть вместе. Я лучше понимаю ребят, понимаю, какие места они занимают на площадке и начинаю чувствовать, в каких ситуациях могу брать на себя. С течением времени вы будете видеть, как нам все комфортнее играть друг с другом», – утверждает Харден.

В понедельник на счету Джеймса 13 очков, 3 подбора, 10 передач и 2 перехвата при 4 из 12 с игры.