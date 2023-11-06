Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, 9 подборов и 5 блок-шотов в проигранном матче с «Торонто»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович Торонто НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма записал на свой счет 20 очков, 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 5 блок-шотов в матче с «Торонто» (116:123 ОТ) в воскресенье.

За 38 минут Вембаньяма реализовал 7 из 16 с игры и 4 из 5 с линии.

«Сперс» по ходу вели «+22», но упустили преимущество и проиграли в овертайме.

«Попович часто напоминает, что играть надо все 48 минут. Расслабиться даже на пару секунд – уже много», – отметил француз.

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4 комментария

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Misha_Sapunov
Ответ JuVero
сам похоронил СА, когда на последних секундах выронил мяч и дал сравнять счёт Торонто)
хех. повтор смотрел? не заметил, что в него осман влетел вместе и игроков рапторс?
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олси
опыта ноль , игра на уровне максималки .
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JuVero
Ответ Misha_Sapunov
хех. повтор смотрел? не заметил, что в него осман влетел вместе и игроков рапторс?
влетел)) слегка задел.
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