Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, 9 подборов и 5 блок-шотов в проигранном матче с «Торонто»
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма записал на свой счет 20 очков, 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 5 блок-шотов в матче с «Торонто» (116:123 ОТ) в воскресенье.
За 38 минут Вембаньяма реализовал 7 из 16 с игры и 4 из 5 с линии.
«Сперс» по ходу вели «+22», но упустили преимущество и проиграли в овертайме.
«Попович часто напоминает, что играть надо все 48 минут. Расслабиться даже на пару секунд – уже много», – отметил француз.
4 комментария