Бигмен « » записал на свой счет 20 очков, 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 5 блок-шотов в матче с « » (116:123 ОТ) в воскресенье.

За 38 минут Вембаньяма реализовал 7 из 16 с игры и 4 из 5 с линии.

«Сперс» по ходу вели «+22», но упустили преимущество и проиграли в овертайме.

« часто напоминает, что играть надо все 48 минут. Расслабиться даже на пару секунд – уже много», – отметил француз.

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