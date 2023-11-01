Грегг Попович: «Доволен тем, как команда отреагировала на разгром от «Клипперс»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович похвалил команду после матча с «Финиксом» (115:114), в котором техасцы победили, уступая по ходу «-20».
В предыдущей встрече «Сперс» получили «-40» во встрече с «Клипперс».
«Доволен тем, как команда отреагировала на разгром от «Клипперс». Парни продолжали играть, несмотря ни на что.
Мы совершили огромное количество ошибок, но эта игра состоит из ошибок. Мы продолжали играть – и это самое главное. Я горд за ребят», – сказал Попович.
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