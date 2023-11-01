Грегг Попович: «Доволен тем, как команда отреагировала на разгром от «Клипперс»

Теги Клипперс Финикс Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович похвалил команду после матча с «Финиксом» (115:114), в котором техасцы победили, уступая по ходу «-20».

В предыдущей встрече «Сперс» получили «-40» во встрече с «Клипперс».

«Доволен тем, как команда отреагировала на разгром от «Клипперс». Парни продолжали играть, несмотря ни на что.

Мы совершили огромное количество ошибок, но эта игра состоит из ошибок. Мы продолжали играть – и это самое главное. Я горд за ребят», – сказал Попович.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий