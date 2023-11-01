Главный тренер « » похвалил команду после матча с « » (115:114), в котором техасцы победили, уступая по ходу «-20».

В предыдущей встрече «Сперс» получили «-40» во встрече с «Клипперс».

«Доволен тем, как команда отреагировала на разгром от «Клипперс». Парни продолжали играть, несмотря ни на что.

Мы совершили огромное количество ошибок, но эта игра состоит из ошибок. Мы продолжали играть – и это самое главное. Я горд за ребят», – сказал Попович.

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