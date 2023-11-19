Зак Лавин первым ушел в раздевалку после победы над «Майами» и отказался от интервью

Теги Чикаго Майами НБА Баскетбол - видео Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» прервал трехматчевую серию поражений, впервые поведя в счете против «Майами» лишь на 48-й минуте, – 102:97.

Сразу после игры атакующий защитник Зак Лавин удалился в раздевалку, когда его партнеры праздновали победу. Баскетболист проигнорировал сотрудницу «Буллс», которая, вероятно, хотела взять у него интервью.

Лавин набрал 13 очков, 8 подборов, 6 передач, 3 перехвата и блок-шот (5 из 10 с игры).

Имя Лавина фигурирует в слухах про возможный обмен. Руководство «Чикаго» готово к переменам и также рассматривает предложения по Демару Дерозану и Алексу Карузо.

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1 комментарий

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icey_punk
Лавин уже не тут походу
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