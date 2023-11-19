Зак Лавин: «Игроки «Чикаго» делают все, что могут»

Атакующий защитник « » после поражения от «Орландо» в пятницу заявил, что коррективы в игру команды должны внести не игроки.

«Игроки делают все, что могут.

Я знаю, что все стараются делать все возможное, что в их силах. Нам просто нужно придумать что-то, что будет работать», – сказал Лавин.

В субботу «Буллс» обыграли «Майами» (102:97), прервав серию из трех поражений подряд.

Сразу после игры Лавин удалился в раздевалку, когда его партнеры праздновали победу. Баскетболист проигнорировал сотрудницу «Буллс», которая, вероятно, хотела взять у него интервью.