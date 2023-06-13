«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА
«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене «Майами» со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.
«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА выиграли чемпионат.
До этого сезона лучшим результатом «Денвера» был выход в финал конференции.
В пятой встрече лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 28 очков и 16 подборов.
«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
Теперь Денвер стал второй командой из АБА бравшей титул в НБА.
Ваша команда заслужила.
А ведь столько разговоров было, что чисто команда для регулярки, когда без Мюррея и Портера не могла пройти далеко в ПО.
Но здоровые Самородки показали всем, чего они стоят.
БРАВО 👏🏽
Я хочу поздравить всех болельщиков Денвера с этим прекрасным сезоном, мы верили и были вознаграждены
Поздравляю, коллега! Наконец-то и на нашей улице праздник)
Наконец подошли полностью здоровыми к плей-офф и выиграли чемпионство )
Никола монстр нереальный !
Болельщиков Денвера с победой!
Сербия неделю на ушах будет стоять и праздновать - за три дня две такие великие, исторические победы.
Джокович и Йокич - просто феноменальные!