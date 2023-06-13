«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене «Майами» со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА выиграли чемпионат. 

До этого сезона лучшим результатом «Денвера» был выход в финал конференции.

В пятой встрече лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 28 очков и 16 подборов.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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31 комментарий

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Nuteruoli
Ура! Поздравляю всех фанатов Денвер с первой гайкой в истории франшизы!
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Сижу на факсах Барселоны
Лучшая команда сезона победила. Йокич гений. Великий сезон Денвера.
+26
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Pupo Nuggets
Это такое приятное ощущение - когда ты болеешь за команду «просто потому что». Не понимая, для чего и зачем, когда твои друзья болеют за Бостон, Майами, Лейкерс, ГСВ. И сегодня, наконец, твоя команда взяла свой титул, единственный, первый! Это значит, что я все делал правильно: болел и верил! И буду продолжать)
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de-fussball
абсолютно заслуженно
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Локоть Артеста
Поздравления Денверу. Заслуженно победили. Что не удалось сделать Кармело Энтони, сделал Коля Йокич. Жаль что не подписали его на один сезон для красивого завершения карьеры.
Теперь Денвер стал второй командой из АБА бравшей титул в НБА.
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Марсель Объелся
Денвер одинаково играет с восьмыми сеяными, что Миннесоту, что Майами сделали в пяти матчах
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Starki92
Всех фанов Денвера с историей на ваших глазах.
Ваша команда заслужила.
А ведь столько разговоров было, что чисто команда для регулярки, когда без Мюррея и Портера не могла пройти далеко в ПО.
Но здоровые Самородки показали всем, чего они стоят.
БРАВО 👏🏽
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lopek
Сегодня в Колорадо понедельник, 12 июня, данным чемпионством Денвер Наггетс и их лидер Никола Йокич, хотели поздравить нас с Днём России, они просто забыли что разница во время в 10 часов..
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dimkamelok
Когда-то я увидел в нба лайв 2005 парня с косичками и красивую эмблему Денвера, мне было примерно 10 лет. Потом пришëл Айверсон - главный кумир ребят во дворе. Они с Кармело были несовместимы, но в 13-14 лет меня это не волновало. Потом был Чонси, 33 очка Мело за четверть, вынос НОХ в гостях. Была уверенность в том, что дальше будет ещë лучше. Тогда я нашëл нашу группу вк, где всë активно обсуждалось, было круто почитать единомышленников. Потом обмен Кармело и долгий кризис, вера в Уилсона Чендлера, Гало, Тая Лоусона (лол), Мудиая (лол) и прочих прочих прочих Фойев, Мэнималов, Уиллов Бартонов. Две башни и обмен Нуркича, хорошая молодëжь вроде Гэри Харриса или Джерами Гранта. Баббл и звезда Мюррея, но команде не хватало целостности и опыта. Травмы, Йокич тащил один долго, мне казалось, что он устал. Но этот сезон стал именно тем, чего мы все так долго ждали. Умный обмен Бартона, задрафтованный Крис Браун, не нужный никому Брюс Браун. Всë сложилось круто, никаких травм! Это немаловажный фактор, кстати.

Я хочу поздравить всех болельщиков Денвера с этим прекрасным сезоном, мы верили и были вознаграждены
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Илья Купол
Финал был с Финиксом)
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Булгадарян Геворг
Ответ Pupo Nuggets
Это такое приятное ощущение - когда ты болеешь за команду «просто потому что». Не понимая, для чего и зачем, когда твои друзья болеют за Бостон, Майами, Лейкерс, ГСВ. И сегодня, наконец, твоя команда взяла свой титул, единственный, первый! Это значит, что я все делал правильно: болел и верил! И буду продолжать)
Хорошо сказано. Болею за Денвер с 2007, с сумасшедшего Бердмена,Энтони, да и Тимо забывать нельзя, лучший друг болел за ЛА. Как же я счастлив, наконец то взяли чемпионство
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Anton Smirnov
Ответ dimkamelok
Когда-то я увидел в нба лайв 2005 парня с косичками и красивую эмблему Денвера, мне было примерно 10 лет. Потом пришëл Айверсон - главный кумир ребят во дворе. Они с Кармело были несовместимы, но в 13-14 лет меня это не волновало. Потом был Чонси, 33 очка Мело за четверть, вынос НОХ в гостях. Была уверенность в том, что дальше будет ещë лучше. Тогда я нашëл нашу группу вк, где всë активно обсуждалось, было круто почитать единомышленников. Потом обмен Кармело и долгий кризис, вера в Уилсона Чендлера, Гало, Тая Лоусона (лол), Мудиая (лол) и прочих прочих прочих Фойев, Мэнималов, Уиллов Бартонов. Две башни и обмен Нуркича, хорошая молодëжь вроде Гэри Харриса или Джерами Гранта. Баббл и звезда Мюррея, но команде не хватало целостности и опыта. Травмы, Йокич тащил один долго, мне казалось, что он устал. Но этот сезон стал именно тем, чего мы все так долго ждали. Умный обмен Бартона, задрафтованный Крис Браун, не нужный никому Брюс Браун. Всë сложилось круто, никаких травм! Это немаловажный фактор, кстати. Я хочу поздравить всех болельщиков Денвера с этим прекрасным сезоном, мы верили и были вознаграждены
Абсолютно такая же история боления за Денвер с того же года)
Поздравляю, коллега! Наконец-то и на нашей улице праздник)
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Andrei Trukhin
Эх, Джимбо, Джимбо, видно совсем батарейка села сегодня. При этом как-то умудрился 2 подряд трехи положить, и благодаря огромным шарам Гордона и полосатым ребятам ещё и "третью". Но этого мало оказалось. Пока так. За Денвер, Николу, Мюррэя и компанию я рад всей душой! Никола реально монстр! Щас как Майкл ещё пару кубков подряд возьмет. Но только вместо гольфа уйдёт к лошадкам наконец:) И возвращаться не будет, оно ему будет не надо:)
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Аркадий Байдерин
Мои поздравления. Всех обыграли с запасом.
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Кавабунга Шреддоголовый
Денвер прибил восьмую команду запада и закончил восьмой командой с востока. Пронеслись ураганом по плей-офф. Сербия в экстазе от Джоковича (это медицинский факт), а теперь еще и Никола добавил
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Антон
Праздник каждый год в штате, какой-нибудь Кубок да привезут.
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LBJ236
Да, молодцы, Денвер, победили заслуженно!
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Azamat Abdukadyroff
Впервые в истории и так уверенно всех победили
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Кирилл
Это был легендарный путь Денвера !
Наконец подошли полностью здоровыми к плей-офф и выиграли чемпионство )

Никола монстр нереальный !
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Отец Мельдоний
Заслуженный MVP регулярки у Йокича отняли, но он доказал, кто сегодня реально лучший!
Болельщиков Денвера с победой!
Сербия неделю на ушах будет стоять и праздновать - за три дня две такие великие, исторические победы.
Джокович и Йокич - просто феноменальные!
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Underpower
Майкл сделал тест ДНК на отцовство, по результатам вышло - он не отец Батлера.
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lopek
Джордан 7 чемпионств - Леброн 4
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hodor 12
Завтра в Сербии официально выходной
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Forza
Поздравляю всех болельщиков франшизы Наггетс!
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Bruce LEE
Николааааааа! Забрал гребанную гайку. Поздравляю! Красавчики. Денвер с Победой!!
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