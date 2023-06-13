«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА

«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене « » со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в выиграли чемпионат.

До этого сезона лучшим результатом « » был выход в финал конференции.

В пятой встрече лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 28 очков и 16 подборов.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂