Док Риверс: «Европейцы сильнее молодых американских игроков, когда приходят в лигу, и могут в будущем оставить их без работы»

Чемпион НБА-2008 Док Риверс стал гостем подкаста эксперта Билла Симмонса, в котором объяснил, в чем заключается главная проблема индивидуально сильных молодых американских игроков.

«Молодым американским баскетболистам лучше быть начеку, потому что европейские игроки лучше них, когда приходят в лигу. Они лучше подготовлены и готовы выкладываться на максимум. А многие из наших парней таковыми не являются.

Игроки гораздо талантливее сегодня, чем когда-либо были мы. Даже не близко. Но они не знают, как играть в командный баскетбол. Мы должны вернуться к истокам. Или я говорю вам, американские игроки, вы потеряете работу», – сказал Риверс