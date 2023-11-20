Хосе Альварадо сегодня дебютирует в сезоне-2023/24. Защитник «Пеликанс» не играл с февраля

Разыгрывающий «Нового Орлеана» получил растяжение связок голеностопного сустава на тренировке в середине сентября. На утренней бросковой тренировке в преддверии игры с «Сакраменто» баскетболист подтвердил, что сегодня дебютирует в сезоне.

Защитник пропустил тренировочный лагерь команды и 13 первых матчей регулярки.

Последний раз Альварадо выходил на паркет в феврале – 266 дней назад.

В прошлом сезоне разыгрывающий набирал 9,0 очка, 2,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.