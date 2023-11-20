Алперен Шенгюн стал самым молодым игроком в истории «Рокетс», набравшим более 2 000 очков, 1 000 подборов и 500 передач за карьеру

Центровой « » набрал 23 очка, сделал 10 подборов, 5 передач и блок-шот в гостевой игре против « » (104:105).

Как сообщает NBA History, Шенгюн в возрасте 21 года и 117 дней стал самым молодым игроком в истории «Рокетс», набравшим более 2 000 очков, 1 000 подборов и 500 передач за карьеру.

Третий номер драфта-1983 Родни Макрэй добился этой линейки в 24 года и 58 дней.