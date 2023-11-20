Алперен Шенгюн стал самым молодым игроком в истории «Рокетс», набравшим более 2 000 очков, 1 000 подборов и 500 передач за карьеру

Теги Хьюстон Лейкерс НБА Алперен Шенгюн Баскетбол

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн набрал 23 очка, сделал 10 подборов, 5 передач и блок-шот в гостевой игре против «Лейкерс» (104:105).

Как сообщает NBA History, Шенгюн в возрасте 21 года и 117 дней стал самым молодым игроком в истории «Рокетс», набравшим более 2 000 очков, 1 000 подборов и 500 передач за карьеру.

Третий номер драфта-1983 Родни Макрэй добился этой линейки в 24 года и 58 дней.

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1 комментарий

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Ed Monix
Как-то смотрел интервью с Шенгюном, какая-то журналистка задавала ему вопросы. Как он её смешил! У парня полный чемодан юмора, адекватность, тёплое обаяние. Настоящий артист.
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