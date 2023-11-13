Фред Ванвлит: «Мы хотели, чтобы Шенгюн выложился в обороне. Он сдержал Йокича до... 36 очков, 21 подбора и 11 передач»

Теги Денвер Хьюстон НБА Никола Йокич Фред Ванвлит Алперен Шенгюн Баскетбол

Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит после победы над «Денвером» (107:104) поддержал центрового команды Алперена Шенгюна.

«Мы хотели, чтобы Алперен выложился в обороне. Он сдержал Йокича до... 36 очков, 21 подбора и 11 передач. Притормозил его, усложнил задачу...

Если серьезно, он отлично справился. Нам нечасто приходилось сдваиваться, а играть против Йокича изначально очень непросто. Алперен отлично отработал», – сказал Ванвлит в разговоре с прессой.

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1 комментарий

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Ed Monix
Комментарий к последним победам Хьюстона относительно их соперников: "Хьюстон, у них проблемы"
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