Фред Ванвлит: «Мы хотели, чтобы Шенгюн выложился в обороне. Он сдержал Йокича до... 36 очков, 21 подбора и 11 передач»

Разыгрывающий « » после победы над « » (107:104) поддержал центрового команды .

«Мы хотели, чтобы Алперен выложился в обороне. Он сдержал до... 36 очков, 21 подбора и 11 передач. Притормозил его, усложнил задачу...

Если серьезно, он отлично справился. Нам нечасто приходилось сдваиваться, а играть против Йокича изначально очень непросто. Алперен отлично отработал», – сказал Ванвлит в разговоре с прессой.