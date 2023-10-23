Чонси Биллапс: «Малкольм Брогдон будет брать игру на себя в концовках»

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Малкольм Брогдон Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс рассказал, какую роль получит в команде разыгрывающий Малкольм Брогдон.

«Думаю, Малкольм будет брать игру на себя в концовках в этом году. Он умеет решать исход встречи. Клатч – его стихия. Он попадет с игры. Он попадет с линии. Он спровоцирует соперника на фол и при этом отзащищается.

Все, что требуется от игрока в концовке, Малкольм умеет делать. В большинстве случаев именно он будет лидером в самый важный момент», – сказал Биллапс.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Перемен! «Индиана»

Стив Керр владеет футбольной «Мальоркой». Это вообще как?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий