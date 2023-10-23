Чонси Биллапс: «Малкольм Брогдон будет брать игру на себя в концовках»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс рассказал, какую роль получит в команде разыгрывающий Малкольм Брогдон.
«Думаю, Малкольм будет брать игру на себя в концовках в этом году. Он умеет решать исход встречи. Клатч – его стихия. Он попадет с игры. Он попадет с линии. Он спровоцирует соперника на фол и при этом отзащищается.
Все, что требуется от игрока в концовке, Малкольм умеет делать. В большинстве случаев именно он будет лидером в самый важный момент», – сказал Биллапс.
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